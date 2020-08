Vos yeux ne vous trompent pas, Macaulay Culkin a maintenant 40 ans.

La star de Home Alone vient de fêter son 40e anniversaire mercredi 26 août et il est prêt à commencer sa crise de la quarantaine. L’acteur a partagé une série de tweets pour faire haleter les gens à la pensée du petit “Kevin McCallister” tout grandi.

“Depuis que j’ai 40 ans, je pense qu’il est temps de commencer ma crise de la quarantaine”, a suggéré Culkin. “Je pense commencer à surfer. Avez-vous tous des suggestions?” Il a également demandé à ses followers si quelqu’un avait des compétences en photoshop pour mettre sa tête sur le corps d’un surfeur pour “se faire une idée de son apparence”.

“Hé les gars, tu veux te sentir vieux?” il a tweeté. “J’ai 40 ans. De rien.” Les fans ont rapidement partagé leurs réactions à cette nouvelle surprenante dans des mèmes et des gifs.

«C’est mon cadeau au monde: je fais sentir aux gens vieux», a-t-il ajouté. “Je ne suis plus un enfant, c’est mon travail.”

Culkin n’avait que 10 ans lorsque le premier film Home Alone est sorti. Il a également joué dans Home Alone 2: Lost in New York qui a été publié en 1992. Il n’est pas apparu dans Home Alone 3, Home Alone 4: Taking Back the House ni Home Alone: ​​The Holiday Heist. Il a ensuite repris son rôle de Kevin McCallister pour l’annonce de vacances 2018 de Google.

Voir les tweets ci-dessous.

Voir les réactions des fans ci-dessous.