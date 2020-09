Il y a une tonne de projets indépendants en cours de préparation qui mettront en vedette plusieurs personnages de Guerres des étoiles pour jouer dans leurs propres histoires, comme Cassian Andor, Mando et des personnages plus mémorables comme Obi-Wan Kenobi. Les rumeurs suggèrent également des séries sur Kylo Ren, le grand amiral Thrawn, Lando Calrissian et même une suite de Han Solo. Mais le dernier d’entre eux indique que le très Masse Windu Vous pouvez également obtenir votre propre série télévisée.

Selon l’écrivain Daniel Ritchman, Disney pourrait développer une série basée sur l’enseignant Mace Windu, qui a été décrit dans les préquelles de Star Wars par Samuel L. Jackson. Bien que Windu soit mort dans l’épisode III, aux mains d’Anakin, il semble que la série explorerait les années de jeunesse du personnage avant sa fin définitive dans Revenge of the Sith (2005). Cependant, ils indiquent que le projet pourrait inclure des camées de Jackson, dont nous supposons qu’ils pourraient raconter toute l’histoire du personnage du début à la fin.

Le rapport sur l’éventuel projet Mace Windu n’indique pas qu’il s’agira d’une série télévisée ou d’un spin-off, parmi les nombreux que Lucasfilm et Disney préparent déjà pour le service de streaming Disney +. Mais si les rumeurs sont vraies, on peut parier que ce serait une série similaire à celle d’Obi-Wan Kenobi qui est déjà en développement, et qu’il semble qu’elle n’aura qu’une saison.