2020 est l’année du pop-punk pour Machine Gun Kelly, et son nouvel album Tickets to My Downfall sortira une semaine à partir d’aujourd’hui le 25 septembre. Il n’a cependant pas eu la plus grande chance avec les illustrations de l’album. Après avoir révélé la nouvelle pochette, il a admis avoir accidentellement signé 13 000 exemplaires de la mauvaise.

Le musicien a raconté l’histoire de la création de la nouvelle pochette d’album dans un clip vidéo sur Twitter.

“Vous vous moquez de moi, parce que je viens de signer 13 000 d’entre eux?”, A déclaré MGK vaincu alors qu’il était assis à une table entourée de piles d’albums apparemment sans fin. «Aujourd’hui, mesdames et messieurs, tout a été baisé.

Plus tôt ce mois-ci, Kelly a révélé qu’il était obligé de changer l’œuvre d’art qu’il avait initialement choisie pour Tickets to My Downfall parce que le dessin copiait une photo sur laquelle son label ne détenait pas les droits.

Le lendemain de sa réalisation brutale qu’il venait de mettre tous ces efforts à signer des milliers de mauvais albums, il a décidé de faire une séance photo d’improvisation dans une piscine vide avec une guitare sur laquelle le titre de l’album était écrit. La vidéo montre des extraits des coulisses du tournage et le produit final est affiché à la fin.

Regardez ci-dessous