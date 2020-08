Machine Gun Kelly, rappeur devenu affichiste pop-punk, a remporté la catégorie Meilleure alternative aux VMA 2020 avec sa vidéo pour “Bloody Valentine”.

Il s’agit de sa première victoire en VMA. Kelly a également joué dans le cadre de l’avant-spectacle de la remise des prix.

MGK a battu les années 1975 «If You’re Too Shy (Let Me Know)», «Some Kind Of Disaster» de All Time Low, «Let’s Fall in Love for the Night» de Lana Del Rey, «Doin ‘Time» de Lana Del Rey et «Niveau de préoccupation» de vingt et un pilotes pour le trophée Moon Person.

Bien que son discours d’acceptation n’ait pas été diffusé en direct, vous pouvez le voir posté par un fan ci-dessous.

“Bloody Valentine”, qui met en vedette la vraie petite amie de Kelly, Megan Fox, a fait ses débuts au 21e rang du classement YouTube Top Songs avec 3,48 millions de vues lors de sa première semaine de classement.

GAGNANTS MTV VMAS 2020: VOIR LA LISTE COMPLÈTE

Les MTV VMA 2020 se déroulent ce soir (30 août) à New York, avec des performances prévues à Manhattan, dans le Queens, dans le Bronx et à Staten Island.

Le 29 juin, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé que les VMA auraient lieu avec “un public limité ou nul” à New York, faisant de la remise des prix l’une des premières et rares cérémonies à ne pas être reportée, annulée ou organisée. pratiquement depuis que l’épidémie de COVID-19 a commencé à s’accélérer au début du printemps.