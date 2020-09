Bien qu’elle possède au moins trois maisons somptueuses – deux dans l’État de New York et une autre au Portugal – l’icône mononyme vétéran de la culture pop Madonna, maintenant 62 ans et tout à fait l’iconoclaste rebelle et la preneur de risque vestimentaire qu’elle a toujours été, a néanmoins opté pour passer au moins une partie de la quarantaine COVID-19 en cours (et sa guérison du virus) dans un complexe tentaculaire de Beverly Hills, en Californie, avec un pedigree de célébrité profond.

Conçu à l’origine par l’architecte de la haute société Paul Revere Williams et construit au début des années 1940 pour Bert Lahr, le lion de «The Wizard of Oz», le Coldwater Canyon aurait été habité par un grand nombre de déménageurs et de shakers du showbiz, Betty Grable et Harry James, Paul McCartney, Alan Ladd Jr. et la famille Osbourne parmi eux. Au début des années 1990, le domaine de près d’un acre et demi appartenait aux acteurs alors mariés Melanie Griffith et Don Johnson. La propriété a été donnée à Johnson en 1995, vraisemblablement dans le cadre de leur accord de divorce, et vendue fin 1999 pour 2,55 millions de dollars au propriétaire actuel, le magnat de l’habillement français Guy Attal. Depuis lors, l’ensemble de la propriété a été radicalement révisé et a été activé et désactivé à la fois sur les marchés de la vente et de la location à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie.

Donc le scuttlebutt dit, l’entraîneur de «The Voice» Adam Levine est allé voir il y a quelques années, avant de payer le co-créateur de «Will & Grace» Max Mutchnick et l’avocat du divertissement Erik Hyman 33,9 millions de dollars pour un immense manoir de Beverly Hills il a rapidement (et de manière lucrative) vendu 45 millions de dollars à Ellen DeGeneres et Portia de Rossi. Et, le domaine a été loué il y a plusieurs années, à un taux rapporté d’environ 100000 dollars par mois, par une autre pop star internationale légendaire, Mariah Carey, qui, par coïncidence, a également loué une vaste étendue de plusieurs hectares, bien que dans le bucolique Westchester de New York. County, où elle s’est enfermée pendant la pandémie en cours avec ses enfants et une poignée d’employés.

Attal a mis le composé amélioré en vente pour la première fois en 2010, avec un prix beaucoup trop élevé de 28,5 millions de dollars, et plus récemment, il l’a mis sur le marché libre plus tôt cette année à un peu moins de 20 millions de dollars. On ne sait pas combien la star amoureuse d’Instagram dépense pour son séjour de courte durée, mais la propagation approuvée par les célébrités était répertoriée à 120000 dollars astronomiques (et dignes d’un bâillon) par mois avant qu’elle ne se précipite et ne la récupère.

Cachées derrière une haute haie taillée avec précision et d’imposantes portes en fer qui s’ouvrent entre des piliers de pierre, les trois structures du domaine, une version décontractée et typiquement californienne d’une maison de campagne classique du Connecticut, offrent beaucoup de place à la mère matérielle obsédée par Instagram, elle une demi-douzaine d’enfants et leur suite d’employés dans un espace de vie combiné de 15 000 pieds carrés. La maison principale tentaculaire offre deux suites de maître et trois chambres familiales ainsi que deux chambres pour le personnel et un total de sept salles de bain complètes et trois demi-bains. Une maison d’hôtes séparée ajoute deux autres chambres et deux salles de bains et demie et un pavillon de divertissement à côté du court de tennis contient une piste de bowling à deux voies lambrissée de façon décadente, une salle de billard / jeux et un bar VIP avec un autre demi-bain. Et, important si vous pouvez vous le permettre tout en étant en quarantaine à l’ère du COVID, il y a beaucoup d’espace pour errer et recréer parmi les pelouses ondulantes du domaine, les jardins bien entretenus, la cuisine extérieure, le putting green et, bien sûr, la piscine et le spa.

La chanteuse «Madame X» a déjà possédé un certain nombre de maisons à Los Angeles. En 2003, elle a payé à Sela Ward 12 millions de dollars pour un grand domaine de Sunset Boulevard qu’elle a conservé jusqu’en 2013, date à laquelle il a été vendu pour 19,5 millions de dollars à un investisseur peu avisé qui s’est retourné et l’a vendu à perte en 2015 pour 19 millions de dollars au magnat des boissons énergisantes Russ Weiner. Weiner, qui possède une poignée d’énormes demeures à entretien élevé sur les deux côtes, a mis la propriété BevHills sur le marché plus de fois que quiconque ne prendrait la peine de compter, initialement en 2017 à un montant tristement rose de 45 millions de dollars qui a rapidement et inexplicablement augmenté à un 49 millions de dollars encore plus ridicules. Depuis lors, le prix a chuté à sa demande actuelle d’un peu moins de 30 millions de dollars.

Bien avant de vendre son manoir Sunset Boulevard, et après une recherche de maison exhaustive, l’artiste riche malade – Forbes fixe sa fortune à bien plus d’un demi-milliard de dollars – a installé ses sites immobiliers à New York, où en 2009 elle a craché 32,5 $. millions d’euros pour une maison de ville triple largeur de près de 12 000 pieds carrés dans l’Upper East Side. Elle maintient également un domaine équestre de près de 60 acres à Bridgehampton, New York, qu’elle a plané au début de 2010 dans deux transactions distinctes mais contiguës totalisant 7,2 millions de dollars. La propagation orientée équine, dont une partie a été achetée à l’ex-épouse de Calvin Klein, Kelly Klein, comprend une grange à chevaux et une résidence de deux étages construite sur mesure par Madonna et qui comprendrait six chambres principales plus deux chambres pour le personnel, un trois- garage et une piscine chauffée et spa.

Et, enfin, depuis un certain temps en 2017, Madge et sa famille animée et artistique ont vécu une vie d’expatrié au Portugal où elle aurait dépensé environ 9 millions de dollars pour le domaine historique de Quinta do Relógo, un 18e siècle. Manoir de style néo-maure sur 5,5 acres à environ 20 miles à l’extérieur de Lisbonne dans le village perché de Sintra. À l’époque, la villa excentrique de quatre étages, qui s’étend sur environ 16 000 pieds carrés, avait besoin d’un étayage et d’une réhabilitation approfondis avant même d’être habitable.