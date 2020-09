Tout au long de sa carrière, la « fille matérielle » ne s’est pas précisément caractérisée par sa discrétion, elle adore partager les détails les plus importants de sa vie avec ses fans, même si cela ne veut pas dire que l’on sait tout. Mais cela est sur le point de changer, comme l’a confirmé la «reine de la pop» Images universelles lancera son propre biopic, doù elle dirigera et coécrira, pour s’assurer que « la véritable histoire non racontée sur Madone.

Bien que le long métrage n’ait pas encore de nom officiel, il sera sans aucun doute totalement différent à ce que nous avons vu chez les autres documentairec’est comme ‘Truth or Dare’, ‘I’m going To Tell You a Secret’ ou ‘Strike a Pose’, avec du matériel jamais vu auparavant, des histoires inédites et les sentiments de la chanteuse américaine dans les moments où elle a atteint le sommet, mais aussi dans les moments les plus sombres.

«Je veux transmettre l’incroyable voyage que la vie m’a fait en tant qu’artiste, musicien, danseur et en tant qu’être humain essayant de se frayer un chemin dans ce monde. L’objectif de ce film sera toujours la musique. La musique m’a fait bouger et l’art m’a gardé en vie. Il y a beaucoup d’histoires inédites et inspirantes et qui mieux que moi pour les raconter. Je considère qu’il est essentiel de partager les montagnes russes de ma vie à partir de ma voix et de ma vision », a écrit Madonna sur son site Web.

Beaucoup de tissu à couper

Pour le biopic, il y a certainement beaucoup de tissu à couper. Avec 37 ans de carrière ddepuis son premier album: «Madonna» sorti en 1983, 14 albums studioou les scandales basés plus sur les paroles des chansons que sur leur façon unique de s’habiller; les chaudasses, leurs enfants et ce que c’est que d’être juste Madonna. Il peut même révéler à qui il a dédié celui de «La Isla Bonita», «Justify My Love» ou celui déjà oublié par beaucoup de «Cherish».

Cette bande sera comme une page blanche pour la «reine de la pop» où elle pourra partager davantage avec ses fans détails des défis qu’ils l’ont dépassée niveau personnel, étant toujours une icône dans l’industrie de la musique. Certains fans voudront connaître les débuts de sa carrière, avant qu’elle ne soit danseuse au «Breakfast Club», d’autres voudront connaître son secret à garder 62 ans comme l’un des chanteurs les plus influents de l’histoire.

Mais sans aucun doute, l’un des sujets à aborder sera son état de santé et la manière dont il a réussi à se rétablir. Les excès, la formation exhaustive et l’âge n’ont pas épargné l’actrice, mais malgré les diagnostics et critiques incessants, Madonna a fait de la magie avec elle hanche épuisé et récupéré pour en parler et aura le pouvoir de le faire, car il partage le stylo avec Diable Cody, Gagnant d’un Oscar pour ‘Juno’ et sera produit par Amy Pascal, lauréat de trois Oscars (« Little Women », « The Pentagon Archives » et « Spider-Man: Homecoming »).

Le meilleur de Madonna

«Madonna est l’icône suprême, humanitaire, artiste et rebelle. Avec son don unique de créer un art aussi accessible qu’il repousse les limites, il a façonné notre culture d’une manière que peu d’autres ont. C’est un honneur incroyable pour tout le monde chez Universal de travailler à ses côtés, Diablo et Amy pour présenter son histoire sans fioritures au public et aux fans du monde entier pour la première fois, a déclaré Donna Langley, présidente d’Universal Filmed Entertainment Group dans un communiqué. sur le site officiel de Madonna.

Le nouveau documentaire sera sans aucun doute intéressant pour tout le monde et personne ne peut le nier. Allez, c’est Madonna!, L’une des rares chanteuses qui soit restée dans le top depuis le début de sa carrière, captivée par les fans qui la suivent depuis les années 80 avec ‘Like a Virgin’ et qui sont devenues publiques avec des albums comme ‘Comme un Preyer’ et le coup qui était ‘Rayon de lumière’ dans les années 90 et jusqu’à ‘Rebel Heart » en 2015.

Pas pour rien, elle a été certifiée artiste musicale féminine la plus vendue de l’histoire avec 335 millions d’enregistrements dans le monde et reste l’artiste solo en tournée le plus rentable de tous les temps. Incorporé dans Rock and Roll Hall of Fame 2008Madonna continue d’être l’un des artistes les plus récompensés et les plus acclamés par la critique de l’histoire. Nous avons hâte de voir le biopic, mais en attendant, nous vous recommandons les cinq collaborations les plus étranges que Madonna ait faites.

