Magic, Walking Dead, Supernatural – The Daily LITG, 10 septembre 2020

Surnaturel, Mandalorien, Pokémon, les dix histoires les plus lues hier…

Ce que vous lisiez hier, les chiffres ne mentent pas.

ICYMI: cinq de plus que vous préférez peut-être d’hier

Il y a un an, Match était le plus gros de tous.

Quand nous nous sommes tous souvenus, il y avait un personnage de bande dessinée appelé Match.

Il y a deux ans, Wolverine avait des griffes chaudes.

C’est ce que vous lisiez sur Bleeding Cool, il y a deux ans.

Que se passe-t-il aujourd’hui.

De nombreux événements de bandes dessinées se déroulent en ligne comme un retour à la mise hors ligne.

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance festive en ce moment. Tout dépend de l’état dans lequel vous vivez. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent encore et célèbrent toujours cette date spéciale.

Administrateur des Eisner Awards et éditeur sous le nom d’Exhibit A Press, Jackie Estrada.Nancy A Collins, écrivain d’horreur et auteur de bandes dessinées sur la série Swamp Thing, Jason Vs. Leatherface, Predator: Hell Come A Walkin et Dhampire: Stillborn.Co-créateur de The Punisher, Firestorm et tueur de Gwen Stacy, Gerry Conway.Chris Tresson, écrivain pour Something Wicked et Future Quake.Charlie Kirchoff, Doctor Who et Judge Dredd, coloriste de bandes dessinées, écrivain pour FTL et All The Rage, Steven G Saunders.Travis McIntire, Rédacteur en chef de Source Point Press, écrivain pour All The Rage, Ian Ungstad.

