Êtes-vous prêt à voir votre vie bouleversée, bouleversée? J’aimerais prendre une minute, asseyez-vous juste là, je vais vous dire comment vous pouvez devenir le prince (ou la princesse) d’une ville appelée Bel-Air! Eh bien, Brentwood, en fait.

Will Smith a mis le feu à Internet dimanche dernier lorsqu’il a annoncé via Instagram que le manoir qui lui servait de domicile sur «The Fresh Prince of Bel-Air» allait être temporairement disponible en tant que location de vacances Airbnb en l’honneur du 30e anniversaire. de la populaire sitcom, qui a fait ses débuts le 10 septembre 1990.

La maison de style colonial est l’endroit où, après s’être engagé dans «une petite bagarre» sur un terrain de basket de l’ouest de Philadelphie, Smith (jouant une version romancée de lui-même) est envoyé vivre avec sa riche «tante et oncle», Philip (James Avery ) et Vivian Banks (initialement joué par Janet Hubert, plus tard par Daphne Reid).

Divulgacher! La résidence Banks n’est pas réellement située à Bel-Air mais dans une rue tony de Brentwood, à environ cinq miles à l’ouest du quartier chic qui a donné son nom à la série NBC.

Pendant des années, le manoir de Banks a été mal identifié par des voyagistes, des sites Web et des guides de Los Angeles, qui ont tous affirmé qu’une véritable propriété Bel-Air au 417 Amapola Lane était présentée dans l’émission. Sachant que l’information était incorrecte – à part être coloniale, le bloc Amapola ne ressemble guère à la résidence des banques – un fan de «Fresh Prince» m’a contacté en 2008, espérant que je pourrais mettre fin au mystère, un défi que j’ai facilement accepté. En employant un bon travail de détective de fauteuil à l’ancienne, j’ai fini par trouver le bon manoir répertorié sur une base de données de lieux de tournage en ligne et un contact m’a ensuite fourni l’adresse, 251 North Bristol Avenue. Appareil photo en main, je suis sorti en courant pour le voir peu de temps après.

