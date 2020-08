Un trio d’auteurs-compositeurs – Christopher Curtis, Helen Park et Marjorie Duffield – a créé les airs au cœur de la comédie musicale animée «Over the Moon», l’histoire d’une jeune fille passionnée par la science qui cherche à prouver l’existence de la légendaire Lune Déesse dans les contes que sa mère récemment décédée lui raconterait. La chanson centrale anthémique du film, «Rocket to the Moon», distribuée par Milan Records et disponible le 28 août, sera le premier avant-goût de l’image très attendue, qui arrivera sur Netflix à l’automne.

Le film marque les débuts de la réalisation de l’animateur de longue date Glen Keane, qui a travaillé sur des classiques de Disney, notamment «Aladdin», «Pocahontas» et «La belle et la bête». Il met en vedette Cathy Ang dans le rôle de la voix de Fei Fei, 12 ans, qui se souvient que sa mère (Ruthie Ann Miles) l’a régalée avec le conte chinois de Chang’e (Phillipa Soo de «Hamilton»), la déesse qui détient le secret d’immortalité. Alors que son père (John Cho) se prépare à se remarier, Fei Fei a du mal à s’adapter à sa nouvelle vie et passe son temps à construire une fusée qui peut atteindre Chang’e. Le casting comprend également Ken Jeong, Sandra Oh et Margaret Cho.

Curtis (la comédie musicale “Chaplin” de Broadway), Park (la comédie musicale Off-Broadway “KPOP”) et le parolier Duffield ont passé deux semaines à travailler ensemble à Los Angeles à écrire les chansons, à échanger des idées: une personne écrivait une ligne, et le d’autres interviendraient.

Les trois étaient tous liés au scénario d’Audrey Wells sur le fait de surmonter la perte et d’apprendre à aimer à nouveau. Pour «Rocket to the Moon», ils ont estimé que le voyage émotionnel de Fei Fei devrait être la vedette, et visait également à servir l’étreinte du film du pouvoir de l’imagination. Park compare la chanson à «Part of Your World» d’Ariel de «A Little Mermaid» comme le moment où le public s’investit dans l’odyssée du protagoniste.

Pourtant, c’est l’image de la petite fille regardant le ciel qui a donné à la «Fusée vers la Lune» son point de départ: «Je lève les yeux vers le ciel et je vois ton visage / Tes doux yeux au clair de lune, je sens ta chaleur embrasser »-« Il y avait un tel désir dans ce visuel initial », dit Duffield.

Curtis et Park ont ​​écrit ensemble la musique du pont. Curtis, qui a perdu son jeune frère à l’adolescence, s’est associé au thème du film des difficultés à lâcher prise. Il a écrit les paroles sur le crochet du refrain dans lequel Fei Fei veut «s’envoler» alors que la musique devient plus brillante et plus fantaisiste. Park, qui dit avoir passé beaucoup de temps à se déplacer d’un endroit à l’autre en grandissant, voulait transmettre le sentiment de devoir appartenir et renforcer le sentiment d’urgence de la chanson.

Le pont présente une mélodie legato qui représente l’amour de Fei Fei pour sa famille ainsi qu’une syncope croissante qui montre sa volonté de construire la fusée alors qu’elle chante: «Que pourrait faire une fille comme moi?»

Curtis attribue à Duffield l’écriture de ses “paroles préférées” dans la chanson, un couplet stimulant qui fait allusion aux jeunes filles et à la science: “F est la force, bien sûr, / Et G est toujours la gravité.”

Ang, qui chante la mélodie, dit que les auteurs-compositeurs ont fait des ajustements pour s’adapter à sa gamme vocale, «c’était donc naturel. Elle dit qu’elle espère que la musique inspirera les jeunes filles et les aidera à se connecter avec le conte populaire chinois qui affirme la vie en son cœur.

Parce que «Rocket to the Moon» sera entendu avant la sortie du film, Ang envisage des plateformes de médias sociaux inondées de «tous ces enfants couvrant la chanson». Après tout, dit-elle, «cela vient du cœur d’un enfant de 12 ans».