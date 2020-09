The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez le making of Christopher Nolan«S La trilogie du chevalier noir avec plus d’une heure d’images des coulisses. De plus, regardez comme Drew Barrymore et Adam Sandler redémarrer 50 premières dates dans le paysage de l’enfer d’une année qui est 2020. Et enfin, découvrez une bobine de blooper de la quatrième saison de Lucifer, maintenant disponible sur Netflix.

Tout d’abord, Warner Bros. a sorti The Fire Rises: The Creation & Impact of The Dark Knight Trilogy jette un regard sur la réalisation des films de Christopher Nolan, y compris leur influence sur les films de super-héros et la réalisation de films à succès aujourd’hui. Il y a des images rares du tournage, des interviews de Guillermo del Toro, Damon Lindelof, Michael Mann, des idées de Christopher Nolan lui-même, et bien plus encore.

Ensuite, au cas où vous n’auriez pas entendu, Drew Barrymore a son propre talk-show maintenant. Et pour aider à booster la première de The Drew Barrymore Show, elle a amené sa co-vedette de 50 Premiers Rendez-vous, Adam Sandler, pour imaginer ce que cela pourrait être si son personnage Lucy devait se réveiller et être raconté du cauchemar sans fin qui 2020 à travers l’une des bandes vidéo de rattrapage d’Henry.

Enfin, il est maintenant temps de rire du diable et de ne pas être enflammé pour cela. Netflix a publié une bobine de blooper pour la quatrième saison de Lucifer, avec quelques flubs de la distribution de la série télévisée de bandes dessinées, une hilarité involontaire, des ruptures de personnages, des bugs embêtants et bien plus encore. Cela montre simplement que même les émissions les plus sérieuses ne doivent pas être prises trop au sérieux.

