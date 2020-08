Cette année ne se déroule pas comme prévu, la pandémie de coronavirus a changé beaucoup de choses et malheureusement nous avons perdu de nombreuses personnes dans le monde. Le spectacle n’a pas été sauvé de cela et ce 2020 nous tirons de grandes légendes, mais avec tristesse ce 28 août la mort de Manuel «El Loco Valdés», l’un des plus grands comédiens et acteurs mexicains à l’âge de 89 ans, est rapportée.

La cause de sa mort n’est pas encore connue, cependant, la nouvelle a été confirmée par son fils Pedro Valdéz Larrañaga via son compte Facebook. «Merci toujours pour tout, je t’aime, que ton chemin soit brillant. Maintenant tu es éternelle, merci, merci et plus merci, je t’adore beau père », fut le message avec lequel Pedro dit au revoir à son père.

Avec ce message, Pedro Valdés Larrañaga confirme la mort douloureuse de Manuel, «El Loco» Valdés! 🙌🏻🕊😭📺 #VLA pic.twitter.com/GhSt7rWFMu – Come Joy (@VengaLaAlegria) 28 août 2020

Qui était Manuel ‘El Loco’ Valdés ’?

Manuel ‘El Loco’ Valdés est considéré comme une véritable légende de notre pays. Il appartenait à l’âge d’or du cinéma mexicain et était le frère des célèbres acteurs, Germán Valdés «Tin Tan», Ramon Valdes – connu de tous comme Don Ramón à Chavo del 8– et bien sûr, Antonio «La souris» Valdés ».

Tout au long de sa carrière, il a participé à plus de 50 films tels que Des étoiles sans lumière, Fous dangereux, Le trompeur, Musique de toujours et la dernière, Sélection canine 2015. Il s’est également démarqué dans les feuilletons et les pièces de théâtre, notamment sur scène dans des mises en scène de la taille de Peter Pan ou le garçon qui ne voulait pas être grand, Histoires pures … du grand-père, Don Juan Tenorio avec Paco Stanley et Avions près de Ignacio López Tarso.

«El Loco» Valdés a toujours cherché à entrer dans d’autres médias, c’est pourquoi il a travaillé sur le doublage, prêtant leur voix à de nombreux personnages sur des bandes comme Peter Pan: Retour à Never Land, Buza Caperuza!, La légende du Nahuala et Le Petit Prince. Mais il ne fait aucun doute que beaucoup se souviendront de lui pour les émissions humoristiques qu’il a animées, telles que Salade folle et Opération Ha Ha, où il a beaucoup ri grâce à ses gestes et à son sens de l’humour particulier.

La blague de «Bomberito Juárez»

L’un des moments les plus controversés de sa carrière a eu lieu dans les années 70 lorsqu’il était l’hôte de sa propre émission, Le salon Loco Valdés, parce qu’il a fait une blague sur le Benemérito de las Américas, où il les appelait, lui et sa femme «Bomberito Juárez» et «Manguerita» Maza.

Bien sûr, cela n’est pas passé inaperçu par le gouvernement présidentiel. Luis EcheverriaIl est important de se rappeler qu’à cette époque, les héros de la patrie étaient intouchables. Pendant des années, on a pensé qu’ils l’avaient censuré mais en réalité, la seule chose que Manuel ‘El Loco’ Valdés a reçue était un appel au réveil du ministère de l’IntérieurÀ partir de là, et quand une blague politique lui venait à l’esprit, il sortait un chèque et disait «voici mon amende».

