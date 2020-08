Les fans qui avaient hâte d’avoir un nouvel aperçu du fils à croissance rapide de Maren Morris, Hayes Andrew, ont reçu une friandise dimanche 23 août, lorsque la chanteuse a posté quelques photos commémorant les 5 mois de son petit garçon.

Les photos montrent non seulement la petite Hayes qui a l’air saine et robuste dans une grenouillère attrayante et un chapeau seau assorti, mais aussi Morris en forme fine – posant dans un haut court noir ultra-élégant et sans dossier qui dément le fait qu’elle a eu un bébé de moins de il y a six mois.

Morris a eu une route un peu rocailleuse concernant les photos de son fils, après avoir juré de partager ses photos à la suite de la réaction honteuse de maman en juillet pour avoir publié une photo d’elle-même et de son fils flottant sur un radeau ensemble dans un lac.

“Je peux prendre quelqu’un dire que ma musique est nulle ou que je ruine la musique country, mais, pour une raison quelconque, la carte mère, je ne peux pas gérer émotionnellement en ce moment”, a expliqué Morris à propos de sa décision à l’époque.

Morris a non seulement pris position contre la honte de maman, mais a également récemment parlé de ses difficultés à se remettre d’une césarienne, et de ses sentiments d’isolement et de solitude en tant que nouvelle mère dans l’espoir que d’autres nouvelles mamans pourraient s’identifier et bénéficier d’elle. expérience partagée. Elle a expliqué qu’elle se sentait beaucoup mieux maintenant que le temps passait et qu’il était facile de voir que la santé renouvelée se reflétait dans son dernier partage sur les réseaux sociaux.

Hayes est le premier enfant de Morris et de son mari Ryan Hurd. Morris et Hurd ont annoncé sa grossesse en octobre, après s’être marié l’année précédente.