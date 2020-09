Tout ce que Mariah Carey veut pour Noël, c’est vous… pour regarder son extravagance de vacances.

Apple TV + lancera le Magical Christmas Special de Mariah Carey plus tard cette année, dans la foulée du 25e anniversaire de l’hymne des fêtes à succès de la chanteuse «All I Want For Christmas Is You».

Le programme combinera musique, danse et animation, en plus des invités surprises, pour «un voyage de vacances magique pour animer l’esprit de Noël à travers le monde», selon le streamer.

Prêt pour d’autres pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Ovation TV diffusera les trois saisons du drame policier anglo-irlandais The Fall, avec Gillian Anderson (The X-Files) et Jamie Dornan (Once Upon a Time), le samedi soir à partir du 10 octobre à 7 / 6c. La série diffusait auparavant Stateside sur Netflix.

* Nick Robinson (Love, Victor, Melissa & Joey) jouera aux côtés de Margaret Qualley (Fosse / Verdon) dans la comédie dramatique Netflix Maid, des producteurs exécutifs John Wells et Margot Robbie, notre site sœur Deadline rapporte. Basée sur les mémoires de Stephanie Land Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive, la série raconte l’histoire d’une mère célibataire (Qualley) qui se tourne vers le ménage pour – à peine – joindre les deux bouts alors qu’elle lutte contre la pauvreté, l’itinérance, et la bureaucratie. »

* Le concours Miss USA passe de Fox à la chaîne câblée de A + E Networks FYI, où l’événement 2020 sera diffusé le lundi 9 novembre à 20 h, par date limite.

* HBO a publié une bande-annonce complète pour sa série dramatique We Are Who We Are, qui sortira le lundi 14 septembre à 22 heures. Regardez-le ci-dessous:

Lequel des éléments TVLine d’aujourd’hui vous intéresse?