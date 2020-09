Osmond suit le producteur et showrunner John Redmann en s’éloignant de la série avant sa 11e saison à venir.

Après une saison avec l’agrafe de jour de CBS « Le discours, » Marie Osmond a annoncé qu’elle s’éloignait du spectacle pour poursuivre d’autres projets et opportunités, y compris un spectacle qui la maintiendrait impliquée avec ViacomCBS.

La décision d’Osmond intervient dans la foulée du showrunner John Redmann, qui était avec la série depuis une décennie. Et même si elle n’a pas directement suggéré un lien entre son départ et le sien, elle l’a décrit comme une énorme raison pour laquelle elle a accepté le poste.

« L’un des moments forts de mon année à ‘The Talk’ a été de travailler avec mon cher ami John Redmann, et je suis ravie de poursuivre nos relations de travail sur plusieurs projets que nous développons », a-t-elle déclaré dans un communiqué à Date limite. Peut-être sera-t-il impliqué dans ce projet ViacomCBS?

Osmond a également mentionné à quel point c’était excitant de pouvoir passer plus de temps à la maison maintenant que ses deux derniers enfants sont entrés à l’université.

« [My husband and I] nous nous sommes regardés, nous avons ri et nous nous sommes souvenus que nous n’avions pas été seuls ensemble depuis 1982 !! « dit-elle. » Alors, à ce stade de ma vie, j’ai hâte de passer plus de temps avec lui et de rendre visite à tous les enfants / petitskids. «

« Marie est une professionnelle accomplie, et nous la remercions d’avoir partagé ses expériences personnelles, sa perspicacité ainsi que ses talents incroyables avec notre public », a déclaré CBS dans un communiqué. « Son humour, sa gentillesse et sa gentillesse nous manqueront et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs. »

Certains de ces efforts prendront la forme de plus de films à vie. Elle vient de terminer le travail sur « The Christmas Edition » et aurait deux autres en développement.

La production de la saison 11 de « The Talk » devrait commencer plus tard ce mois-ci, avec une grande partie d’Hollywood, car la saison d’automne prend un départ légèrement retardé grâce à la pandémie COVID-19 en cours.

Le remplaçant de Redmann devrait être à bord et annoncé avant la reprise de la production. Pour l’instant, l’émission débutera avec les co-animateurs restants, Carrie Ann Inaba, Veille, Cheryl Underwood et Sharon Osbourne – au moins jusqu’à ce qu’un remplaçant puisse être trouvé.

Osmond avait rejoint la série en remplacement de la créatrice Sara Gilbert, qui s’est retirée l’année dernière, qui est également partie explorer d’autres opportunités, comme son rôle de vedette et de producteur sur ABC. «Roseanne» retombées «Les Conners.

