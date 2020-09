Ce 14 septembre, il y a 100 ans, en 1920, l’un des écrivains et poètes les plus représentatifs de toute l’Amérique latine est né à Paso de los Toros, en Uruguay: Mario Benedetti. Peut-être l’auteur le plus cité lorsqu’il s’agit de dédier des poèmes d’amour; versets qu’il a écrits spécialement pour la personne la plus importante de sa vie: sa femme, Luz López Alegre.

Le baiser qui a fait tomber Benedetti amoureux

L’écrivain uruguayen a rencontré Luz alors qu’il était encore adolescent. L’acte qu’elle a fait, et dont il serait totalement amoureux, s’est produit à un mauvais moment de santé pour Benedetti: l’occasion où il est tombé malade du typhus. Mais pour comprendre comment tout cela s’est passé, il faut remonter quelques années en arrière.

Selon Alejandro Herrán Bárcena, l’un des principaux biographes du poète et cité par La journéeÀ l’âge de 15 ans, il a commencé à travailler pour la société Will L. Smith, qui fabriquait des pièces automobiles. Ici, il a occupé les postes de comptable, caissier, sténographe et vendeur; jusqu’à ce qu’en 1939, il décide de se rendre à Buenos Aires, en Argentine, comme secrétaire-assistant du chef de la Raumsólica School of Logosophy, bien que pour un salaire très bas..

Cette période de sa vie serait importante pour lui pour se former en tant que poète. Oui, il a lu des poèmes de Baldomero Fernández Moreno et il s’est rendu compte qu’il pouvait aussi écrire des vers. Par conséquent, il a commencé à le faire et à envoyer ses créations à Luz.

Vivant dans de très mauvaises conditions, et étant déçu de travailler dans cette école, Benedetti a décidé de retourner à Montevideo, en Uruguay, où il a obtenu un poste de fonctionnaire au sein du Bureau de la comptabilité générale de la Nation. Cependant, peu de temps après, l’écrivain est tombé malade du typhus.

Avec deux mois de fièvre et de diarrhée, qui lui ont même fait perdre 14 kilos, Luz a décidé d’aller lui rendre visite chez lui et de l’embrasser, sur ces lèvres sèches et sans se soucier qu’il pourrait être infecté: «Jusqu’à présent, je n’avais pas cru qu’il en était ainsi tendre, inconscient et audacieux », disait-il à l’occasion. Enfin, en 1946, Mario Benedetti et Luz López se marieront et vivront amoureux pendant 60 ans.

Exil: la séparation forcée de Mario et Luz

Après des années de travail dans différents médias imprimés, l’édition de livres d’histoires, de poésie et même l’un de ses romans les plus représentatifs: La Tregua (1960); en plus d’accroître leur participation à la vie politique en dirigeant, par exemple, le Mouvement pour l’indépendance du 26 mars; Mario Benedetti a dû s’exiler d’Uruguay après le coup d’État du 27 juin 1973.

Selon Remedios Mataix, de l’Université d’Alicante, le poète a démissionné de son poste d’enseignant et a quitté son pays pour ses fonctions politiques, arrivant à être absent environ 12 ans dans des pays comme l’Argentine, le Pérou, Cuba et l’Espagne, commençant aussi ce qu’il a appelé le « desexilio »: une étape importante de sa vie et de sa littérature avec des livres comme La casa y el brick (1977).

Bien que, peut-être, ce qui a le plus blessé à quitter l’Uruguay, c’était la séparation de Luz, qui a dû rester pour s’occuper de leurs mères.. Entre la séparation forcée et quelques rencontres, Benedetti reviendra finalement jusqu’en 1985.

Peut-être, là où il expose le mieux cette anxiété de revenir, de revoir sa femme, c’est dans son poème « Viceversa », dans Poemas de otros (1974): « J’ai peur de vous voir / j’ai besoin de vous voir / j’espère vous voir / déceptions de te voir // je veux te trouver / souci de te trouver / certitude de te trouver / mauvais doutes quant à te trouver // j’ai envie de t’entendre / joie de t’entendre / bonne chance de t’entendre / et craint de t’entendre // c’est / résumer / Je suis baisé / et radieux // Peut-être le premier / que le second / et aussi / vice versa ”.

Quand la « Lumière » s’est éteinte. La nostalgie et la mort de Mario Benedetti

Le 13 avril 2006, « Light » de Mario Benedetti est sorti. Oui, sa femme est décédée et la vie du poète n’était pas la même. Elle doit se souvenir des moments où il lui faisait du thé et comment elle lui jouait des tours avec son humour un peu ironique; tel que décrit par Hortensia Campanella, présidente de sa fondation, lors d’un entretien avec Le commerce: « Quand elle est décédée, ça a beaucoup affecté Mario, c’était un coup trop dur pour lui. »

Dans une interview avec Marcela Escobar, de La Nación, l’auteur de Spring with a broken corner (1982), avoue même que la littérature est devenue pour lui une sorte de bouée de sauvetage: «La littérature a été un peu un refuge pour ces choses. Parfois, il est entré comme sujet ». Bien que l’intervieweur ait noté que pas entièrement: «La raison de la solitude, de la résignation, de l’insomnie et de la tristesse est d’une évidence dévastatrice. Luz est mort ».

À cet égard, son secrétaire, Ariel Silva, qui a commencé à travailler avec lui après la mort de Luz, raconte Réseau 21 Comment étaient ses jours après le duel: «Il avait une formidable capacité de travail. Tout à coup, il se levait très tôt, prenait son petit déjeuner et allait travailler (…) Il était très méthodique dans son travail. Mais il avait tellement d’interruptions ou de demandes par jour qu’il ne pouvait pas être méthodique avec l’écriture. Il a toujours dit: «J’écris quand ils me quittent».

Mais quand il l’a fait, cela a montré la nostalgie qui a conduit à sa mort le 19 mai 2009: «Désormais / même si je partage du temps avec des amis proches / avec mes habituels / et demande et réponse et même rire / mon âme sera seule dans son antre / avec sa résignation involontaire / entourée de souvenirs indélébiles / et d’insomnie envahie par tristesse / et donc une nuit j’arriverai en silence / au bord de ma dernière destination », vers qu’il a écrits dans« Epilogue », de Songs of the One Who Doesn’t Sing (2006).

* Avec des informations de La Jornada, Université d’Alicante, El Comercio, La Nación, La Red 21 et Fondation Mario Benedetti