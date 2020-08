Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a reconnu lors d’une réunion publique avec les employés cette semaine que le géant social s’était effondré en ne supprimant pas «l’appel aux armes» d’un groupe de milice qui avait exhorté ses partisans à se livrer à la violence au milieu des troubles à Kenosha, Wisc., Suite à la fusillade d’un homme noir.

«C’était en grande partie une erreur opérationnelle», a déclaré Zuckerberg, concernant l’inaction de Facebook sur la suppression du groupe «Kenosha Guard» sur la plate-forme, même après que plusieurs utilisateurs l’aient signalé pour violations.

Le PDG a fait ces commentaires lors d’une réunion à l’échelle de l’entreprise jeudi. Zuckerberg a publié une vidéo de la réunion vendredi après que ses remarques – et la réaction de colère des employés de Facebook à propos de la situation – aient été rapportées par BuzzFeed News.

Des responsables de l’application de la loi ont déclaré que deux manifestants à Kenosha, Joseph Rosenbaum et Anthony Huber, avaient été abattus le 25 août par un garçon de 17 ans de l’Illinois, qui se serait rendu dans la ville pour y infliger des violences. Des manifestations ont éclaté à Kenosha après que la vidéo a montré un policier de Kenosha tirant sur Jacob Blake, un homme noir, sept fois dans le dos devant ses enfants le 23 août.

Zuckerberg a déclaré aux employés que Facebook n’avait découvert aucune preuve que l’adolescent qui aurait assassiné les deux manifestants avait un lien avec la page Kenosha Guard, désormais supprimée.

Dans la mairie avec les employés, Zuckerberg a déclaré que l’équipe qui applique la politique de Facebook contre les organisations dangereuses «est une équipe spécialisée qui est formée pour rechercher le symbolisme et les insinuations» et que «les entrepreneurs et les examinateurs vers lesquels les plaintes initiales ont été canalisées ne l’ont pas fait. prends ça. Lors du deuxième examen, en le faisant avec plus de sensibilité, l’équipe responsable des organisations dangereuses a reconnu que cela enfreignait les politiques et nous l’avons supprimée.

Zuckerberg a ajouté: «Nous allons continuer à appliquer nos politiques et continuer à faire évoluer les politiques pour être en mesure d’identifier davantage d’organisations potentiellement dangereuses et d’améliorer notre exécution afin de continuer à aller de l’avant.»

Selon le rapport de BuzzFeed News, plusieurs employés de Facebook ont ​​vivement critiqué la manière dont l’entreprise a géré non seulement le problème de la Kenosha Guard, mais aussi son échec à éliminer d’autres groupes dangereux comme ceux affiliés à la secte du complot QAnon.

«À quel moment prenons-nous la responsabilité de permettre à la bile haineuse de se répandre dans nos services? L’antisémitisme, la conspiration et la suprématie blanche empestent nos services », a déclaré un employé dans un commentaire publié pendant la réunion, par BuzzFeed News.

Un autre membre du personnel non identifié a déclaré: «On a l’impression que nous sommes pris dans un cycle de réponse aux dommages une fois qu’ils ont déjà été faits plutôt que de construire des mécanismes pour étouffer ces problèmes avant qu’ils ne causent de réels dommages», a rapporté BuzzFeed News.