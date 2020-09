Le 20 août, la nouvelle a été annoncée que Marta López avait été testée positive pour le coronavirus, ce qui a obligé plusieurs visages de Mediaset à subir une quarantaine de contact rapproché. Le jour même, le groupe de communication a licencié l’ancienne grande sœur pour avoir montré des attitudes sur les réseaux sociaux qui s’écartaient des mesures de sécurité recommandées pour prévenir le virus.

Marta López dans une intervention dans ‘Save me’

Le collaborateur a passé du temps loin des médias après avoir subi ce revers de travail. Mais il semble qu’il ait trouvé un nouvel emploi et qu’en plus, il soit étroitement lié aux réseaux sociaux. « Pendant tout ce temps, J’ai été diverti dans un projet que j’avais nouveau et qu’en septembre ou octobre, nous publierons. C’est une application pour trouver un partenaire, pour faire de nombreux plans, super amusant. Tout le monde ne pourra pas y entrer, petit à petit je vous le dirai », a-t-elle déclaré sur ses réseaux sociaux.

Marta López a partagé sa nouvelle aventure professionnelle sur les réseaux sociaux, où, en plus, elle en a profité pour envoyer le message qu’elle était de retour: « Bonjour. Me revoilà. Après un peu plus de deux semaines, Je suis prêt à rentrerAprès avoir raconté en quoi consistait son nouveau projet, la femme d’affaires a remercié tous ceux qui avaient été à ses côtés pendant ces moments difficiles.

Réflexion sur votre licenciement

Celle qui était candidate sur «GH 2» est restée à l’écart des réseaux sociaux depuis que son licenciement était connu. Le peu que l’on sait d’elle a été grâce à des interactions menées dans d’autres comptes, comme celui de son partenaire Efrén Reyero, où elle a donné sa première réflexion publique sur son licenciement: « Ce mois d’août 2020 on ne l’oubliera jamais, même s’il a eu de mauvaises choses, le bien pèse plus, merci beaucoup« .