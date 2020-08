Dans le cadre de l’arrivée de la dernière saison de Fortnite, il a été révélé que certains des héros les plus emblématiques de Marvel participeront à cette saison 4 appelée Nexus War. Ci-dessous, vous pouvez voir la bande-annonce du lancement récent.

Unissant leurs forces pour sauver l’île de Battle Royale, dans ce chapitre 2: Saison 4, nous verrons un événement de style bande dessinée très connu dans lequel les personnages principaux feront équipe pour combattre Galactus, qui veut détruire la planète.

L’histoire derrière Neus War (via The Verge) révèle que le pouvoir de l’île de Fortnite a attiré Thor et Galactus, où le dieu du tonnerre est venu invoquer d’autres héros pour l’aider contre le méchant pour sauver la réalité et dans un instant plus tard, Thor lâchera son marteau emblématique et créera une sorte de cratère sur l’île.

Avec le Fortnite Battle Pass de cette saison, vous aurez accès aux skins de personnages comme Iron Man, Captain America, Storm, Mystique, Doctor Doom, Groot, She-Hulk et, bien sûr, Thor. Vous pouvez même obtenir Wolverine avec son costume jaune emblématique, cependant, il devrait être un personnage plus difficile à obtenir.

La saison 4 Nexus War of Fortnite avec nos personnages Marvel préférés est disponible à partir de ce 27 août, cependant, avec le récent départ de Fortnite de Google et Apple, ceux qui avaient accès au jeu depuis des appareils Apple ne pourront plus y jouer. .

fortnite fortnite saison 4 nexus war merveille

