Les premières années de l’univers cinématographique Marvel ont été caractérisées par des méchants faibles et unidimensionnels qui étaient essentiellement de la chair à canon qui ne présentaient aucune sorte de menace sérieuse pour les héros du titre. Cependant, l’époque de Malekith, Yellowjacket, Ronan l’Accusateur et Kaecilius est fermement révolue, la qualité des antagonistes ayant décuplé dans les efforts récents de la franchise.

Thanos a plus que respecté son statut de boss de fin de niveau de la saga Infinity alors qu’il décimait la moitié de l’univers, tandis que la performance de Jake Gyllenhaal en tant que Spider-Man: Far From Home’s Mysterio justifiait la décision de l’acteur de revenir à la réalisation de films à succès une décennie. d’après Prince of Persia: Les Sables du Temps. Mais c’est Michael B. Jordan Killmonger qui est souvent salué comme le meilleur méchant que le MCU ait jamais vu.

Les plus grands méchants sont à la fois diamétralement opposés aux héros et pourtant fermement convaincus que leurs actions sont la bonne voie à suivre, et Killmonger a définitivement coché ces cases. C’était dommage qu’un acteur du talent de Jordan ait été réduit à une seule sortie, mais nous entendons maintenant de nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Ben Affleck reviendrait en tant que Batman dans The Flash un mois avant sa confirmation – que le studio envisage l’idée d’une retombée pour lui.

Selon nos informations, Marvel Studios veut faire plus avec le méchant et une idée en cours de discussion dans les coulisses est une préquelle qui retrace le voyage d’Erik Stevens, d’un jeune homme en deuil à un tueur endurci. Pour le moment, le plan est de faire un film, mais étant donné la progression des choses dans le MCU, le projet pourrait toujours se transformer en une émission D +. Dans tous les cas, on nous dit qu’il y a beaucoup plus de Killmonger venir et cela ne peut être qu’une bonne chose.