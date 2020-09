Marvel a publié la première bande-annonce complète de WandaVision, qui semble être la seule série télévisée Marvel de cette année à avoir frappé Disney +.

L’émission télévisée MCU Phase 4 devrait être lancée à la fin de 2020, probablement après The Mandalorian, bien que Disney n’ait pas révélé la date de sortie réelle de WandaVision.

La bande-annonce propose quelques teasers passionnants, nous donnant un premier aperçu de Scarlett Witch, Vision, Agatha Harkness et Monica Rambeau.

Avant que la nouvelle pandémie de coronavirus ne modifie la vie quotidienne sur Terre, Marvel était censé sortir une rafale de films et d’émissions de télévision de la quatrième phase de son univers cinématographique emblématique en 2020. Black Widow (mai), The Falcon and the Winter Soldier (août) , The Eternals (novembre) et WandaVision (fin 2020) auraient tous dû faire leur première cette année dans les salles et sur Disney +. MCU Phase 4 est le premier ensemble d’aventures Marvel qui comprend un nombre important de séries télévisées limitées. Tous seront liés aux films, aidant Marvel à offrir plus de nuances et d’arrière-plan à plusieurs super-héros, méchants et événements – et aidant Disney à gagner encore plus d’argent.

Mais la crise sanitaire a fermé les cinémas et contraint les studios à reporter les productions. Dans l’état actuel des choses, Black Widow devrait être lancé en novembre, mais on dit dans la rue que Disney pourrait le retarder encore une fois. En ce qui concerne les émissions de télévision, Disney a confirmé il y a quelques jours que WandaVision allait frapper Disney + cette année, mais n’a pas révélé de date de sortie réelle. Disney est allé encore plus loin lors des Emmys dimanche, montrant la première bande-annonce complète de la série.

Comme je l’ai déjà expliqué, WandaVision est de loin l’émission de télévision MCU la plus excitante du groupe. La série ne ramènera pas seulement Vision après la mort du super-héros dans Infinity War, mais nous offrira également une version très différente de Wanda. La jeune femme devra faire face à toutes les pertes des dernières années, y compris Vision, son frère et certains de ses plus proches amis. Ajoutez à cela tout ce que Wanda a vécu depuis l’obtention de ses pouvoirs, et vous vous retrouvez avec un être incroyablement puissant qui peut être au bord de la dépression.

Les rumeurs disent que WandaVision explorera cela. Wanda vivra sa vie potentielle avec Vision dans un univers de sa création qui inclura leurs enfants, Speed ​​et Wiccan, qui feraient partie d’un futur projet Young Avengers. Marvel a également confirmé que Wanda apparaîtra dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et plusieurs rapports ont déclaré que Scarlet Witch serait en fait le méchant de ce film.

Enfin, WandaVision présentera SWORD, le remplaçant de SHIELD déjà taquiné dans les scènes post-crédits de Spider-Man: loin de chez soi. Et Monica Rambeau, adulte, sera une agent de SWORD. Nous savons déjà tout cela, car nous avons vu plusieurs photos du plateau de WandaVision qui l’ont confirmé.

L’affiche officielle de la série télévisée WandaVision de Marvel lancée sur Disney + à la fin de 2020. Source de l’image: Marvel Studios

Cela nous amène à la première bande-annonce complète de WandaVision qui a été diffusée l’autre soir. Disney a taquiné l’émission plus tôt cette année et la semaine dernière, mais c’est la première bande-annonce à présenter des scènes plus longues de la série.

Dans le court clip de 81 secondes, nous voyons l’aspect de sitcom de la fausse vie de Wanda (Elizabeth Olsen) avec Vision (Paul Bettany). Nous voyons leurs jumeaux et nous sommes également présentés à l’un des prétendus méchants de la série, Agatha Harkness (Kathryn Hahn). SWORD et Monica Rambeau (Teyonah Parris) sont également confirmés, et il est assez clair d’après la bande-annonce que Wanda vit dans une réalité alternative de sa propre création.

Elizabeth Olsen est Wanda Maximoff et Paul Bettany est Vision dans l’émission télévisée WandaVision de Marvel Studios sur Disney +. Source de l’image: Marvel Studios

Les fans ont remarqué une bouteille dans le clip avec les mots «Maison du Mépris» dessus, et House of M est devenu viral sur Twitter en conséquence. C’est l’une des séries de bandes dessinées que Marvel a peut-être utilisées comme source d’inspiration pour WandaVision. Wanda subit une dépression mentale dans la série de bandes dessinées et la rumeur dit depuis longtemps que House of M servirait d’inspiration pour la série télévisée. En supposant que tout cela soit vrai, WandaVision pourrait inaugurer l’ère des mutants dans le MCU, bien que nous ne sachions pas à quel point l’émission télévisée sera fidèle à House of M.

WandaVision sera également basé sur l’histoire de Vision Quest, selon une fuite précédente. Wanda essaiera essentiellement de ramener Vision d’entre les morts, même si nous n’obtiendrons peut-être pas la même Vision dont nous nous souvenons.

Nous devrons attendre que Disney publie l’émission de télévision pour voir si l’une de ces rumeurs se réalise. Mais Disney n’a pas dit quand la série serait présentée en première sur son service de streaming. La saison 2 de Mandalorian est lancée fin octobre, nous devrons donc probablement attendre qu’elle ait suivi son cours avant les premières de WandaVision. La bande-annonce complète suit ci-dessous.

