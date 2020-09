Chadwick Boseman a quitté la scène pour la dernière fois le 28 août, laissant derrière lui une famille en deuil et un public abasourdi. Et son histoire, qui a clairement touché une corde sensible avec des millions de personnes, a maintenant pris fin brusquement – un homme humble qui est devenu un super-héros pionnier.

Bien sûr, Black Panther est un géant du MCU, et des plans sont déjà en cours pour lui donner l’envoyé qu’il mérite. Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Ben Affleck revenait au DCEU dans The Flash et qu’une suite d’Extraction est en cours de développement, qui étaient toutes les deux correctes – Marvel veut avoir une sorte de scène d’hommage à Boseman dans Capitaine Marvel 2 où les héros honorent T’Challa après sa mort hors écran. Apparemment, le plan est de faire mourir le personnage avant les événements du film et de laisser Shuri assumer le rôle d’avancer.

On ne sait pas exactement comment cette scène se déroulerait ou comment les autres personnages apprendraient la mort de T’Challa, mais cela aurait certainement un sens, car nous avons également entendu dire que Captain Marvel 2 serait un film de mini-Avengers. , avec plusieurs autres grands joueurs MCU en vedette. Ainsi, cela donnerait aux co-stars de Boseman la chance de rendre hommage à l’unité. Ce ne serait pas non plus la première fois qu’un ensemble serait assemblé dans un film non-Avengers, comme Captain America: Civil War a fait exactement cela en 2016. Soit dit en passant, Civil War était également la première apparition de Boseman dans le MCU. C’est incroyable de penser à l’impact qu’il a eu en un peu plus de 4 ans.

PLUS SUR LE WEB

Cliquez pour agrandir

Faut-il rendre un hommage Capitaine Marvel 2 – rien n’est encore gravé dans le marbre, car ce n’est qu’une idée en discussion au studio – on espère que cela lui rendra justice. Le cinéma à succès n’est pas toujours la forme la plus délicate, mais quand il s’agit de rendre hommage, la modestie peut trouver même le plus vaste des projets.

Dans tous les cas, si vous avez des idées sur la façon dont vous pensez que Marvel peut le mieux honorer Chadwick Boseman, n’hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous.