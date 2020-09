La chanteuse a expliqué pourquoi elle avait décidé de ne pas prendre la piste et a dit « rien à propos de cette chanson n’était Mary J. Blige. »

Parmi les dizaines de chansons de Rihanna qui sont les préférées des fans, « Umbrella » est un single à succès classique de la star barbadienne. « Umbrella » est sorti en 2007 et figurait sur le troisième album studio de Rihanna Good Girl Gone Bad, et comme il est intégré dans la culture pop comme appartenant au chanteur, il est difficile d’imaginer qu’un autre artiste aurait pu s’attaquer au morceau. Cependant, The-Dream a déjà déclaré que lorsqu’il a aidé à écrire « Umbrella » (avec Jay-Z, Tricky Stewart et Kuk Harrell), il avait Britney Spears en tête en tant que chanteuse, et maintenant Mary J. Blige a révélé qu’elle transmis la chanson avant qu’elle ne soit donnée à Rihanna.

Mary J. Blige visitait Watch What Happens Live lorsqu’un fan lui a demandé pourquoi elle avait décidé de ne pas prendre « Umbrella ». Elle a répondu: « C’était pendant la période des Grammy pour moi, c’était une grande période pour les Grammy. J’étais nominée pour huit Grammys et j’essayais de me rassembler pour ça. Et pendant ce temps-là, c’est à ce moment que ‘Umbrella’ est venu à moi et Je ne pouvais rien faire avec ça parce que j’étais tellement occupée par ma propre vie et j’étais comme, tu sais quoi? Ça ne me ressemble même pas de toute façon », dit-elle.

Blige a-t-il regretté sa décision? « Non, parce que tout dans cette chanson était tellement fait sur mesure pour Rihanna et rien dans cette chanson n’était Mary J. Blige. » Pouvez-vous imaginer « Umbrella » comme un morceau de Mary J.?