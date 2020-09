Aux Oscars 2018, Mary J. Blige est entrée dans l’histoire avec «Mudbound» – en devenant la première femme noire à remporter plusieurs nominations aux Oscars la même année (pour la meilleure actrice de soutien et la chanson originale). Maintenant, elle sera de retour dans la course aux Oscars pour sa nouvelle chanson.

Variety a appris que le dernier “See What You’ve Done” du chanteur primé aux Grammy Awards dans le documentaire “Belly of the Beast” sera soumis pour la meilleure chanson originale pour la 93e cérémonie des Oscars prévue pour avril prochain.

Vous pouvez entendre des parties de la chanson dans la nouvelle bande-annonce du film, réalisée par Erika Cohn, qui offre un regard sans faille sur les femmes qui ont été maltraitées dans le système de justice pénale.

«J’ai été ému par l’important documentaire d’Erika Cohn« Belly of the Beast »,» dit Blige dans un courriel à Variety. «J’ai tout de suite su que je voulais m’impliquer et j’ai été inspiré pour écrire une chanson qui amplifierait la voix des femmes en prison. «See What You’ve Done» est un témoignage, un appel à être fort et un hymne pour un mouvement.

Tourné sur une période de sept ans, le film découvre des stérilisations illégales dans les prisons pour femmes du département correctionnel de Californie. Le film sera également soumis dans la catégorie du meilleur long métrage documentaire.

Blige a remporté neuf prix Grammy au cours de sa carrière. «See What You’ve Done» est également écrit par Darhyl Camper, Jr., Denisia Andrews et Brittany Coney. Blige apparaît avec l’aimable autorisation de Mary Jane Productions, Inc.

Le film est produit par Angela Tucker, Christen Marquez, Nicole Docta et produit par Geralyn Dreyfous, Blye Faust, Mark Lipson, Patty Quillin, Doree Friedman, Diane Philips, Lois Vossen et Sally Jo Fifer.

Cohn est un réalisateur / producteur lauréat d’un Peabody et d’un Emmy Award que Variety a reconnu comme l’un des meilleurs réalisateurs de documentaires de 2017 à regarder et a été présenté dans DOC NYC 2019 «40 Under 40». Ses films primés ont fait leurs débuts dans les plus grands festivals de films internationaux, notamment le Festival international du film de Toronto et le Festival du film de Sundance.

«Belly of the Beast» sera projeté cet automne au Mill Valley Film Festival avant sa sortie en salles le 16 octobre. Il fera ses débuts à la télévision sur PBS le 23 novembre.