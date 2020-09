Kamala Harris est entrée dans l’histoire à la Convention nationale démocrate 2020 lorsqu’elle est devenue la première femme de couleur officiellement nommée pour le ticket présidentiel d’un grand parti.

Lorsque Kamala a quitté la scène, la chanson à succès de Mary J Blige en 2007, «Work That», a commencé à faire exploser les haut-parleurs.

Bien qu’elle n’ait pas regardé l’événement à l’époque, Mary J Blige a maintenant réagi au moment historique, qui se déroulait sur sa musique.

METTRE À JOUR: TikTok Creator Fund expliqué

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Respect à @KamalaHarris pour avoir choisi la reine américaine Mary J. Blige pour sa musique de sortie. “Work That” est une chanson de campagne sous-utilisée criminellement. – alexwagner (@alexwagner) 2 novembre 2019

Comment Mary J Blige a-t-elle réagi?

Andy Cohen a demandé à Mary J Blige si elle savait que Kamala utilisait sa chanson pour sortir et ce qu’elle en pensait, ce à quoi elle a répondu:

«C’était tout simplement bouleversant, cela m’a époustouflé. Je ne savais pas, j’étais tellement surpris et époustouflé qu’elle l’a choisi.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Kamala Harris. C’était The Mary J. Blige “Work That” à la fin de son discours pour moi… .. – Charlamagne Tha God (@cthagod) 20 août 2020

«Faire partie de notre histoire est tout simplement fou.»

Mary a également parlé au LA Times du moment, et elle a mentionné que même si elle n’était pas là à l’événement, elle avait l’impression d’être «là». La star a rencontré Kamala il y a longtemps, elle a déclaré:

«Elle était fan, et elle était si gentille avec moi à un moment où je traversais de mauvaises choses, et elle a dit tellement de choses pour ajouter à ma confiance et à mon amour-propre. C’était tellement important, et maintenant elle l’a fait à nouveau.

Qu’est-ce que «Work That»?

Work That est un single de 2007 de Mary J Blige tiré de son album à succès «Growing Pains». La chanson a atteint la 65e place sur le Billboard US Charts et est toujours un hymne pour les femmes fortes aujourd’hui.

Les paroles sont:

Travaillez votre truc

Travaillez votre truc

Travaillez votre truc

Travaillez votre truc

Il y a tellement de filles

J’ai entendu que tu courais

De la belle reine

Que tu pourrais devenir

Tu peux regarder ma paume

Et voir la tempête venir

Lisez le livre de ma vie

Et tu vois que je l’ai surmonté

Juste parce que la longueur de tes cheveux n’est pas longue

Et ils vous critiquent souvent pour votre teint

Je veux garder la tête haute

Parce que tu es une jolie femme

Ramenez votre foulée de piste à la maison

Et continuez

Fille vis ta vie

je veux juste être moi-même

Ne transpire pas, ma fille, sois toi-même

Suivez-moi

Suivez-moi

Suivez-moi

Fille sois toi-même

C’est pourquoi je suis moi-même

Et je vais l’adorer

Laisse-les se fâcher

Ils vont détester de toute façon

Vous ne comprenez pas cela?

Peu importe si vous continuez avec leur plan

Ils ne seront jamais heureux

Parce qu’ils ne sont pas satisfaits d’eux-mêmes

Na na travail ce que tu as

Je parle de choses que je sais

Na na travail ce que tu as

C’est bon de te montrer un peu d’amour

Na na travail ce que tu as

Ne t’inquiète pas pour qui dit quoi

Ça va être bien

Travaille ce que tu as

Je me sens bien parce que la lumière est sur moi

Célébrer les choses que tout le monde m’a dites

Cela n’arriverait jamais mais Dieu a mis ses mains sur moi

Et un homme vivant ne pourra jamais me le prendre

Travailler avec ce que j’ai, je dois continuer

Prendre soin de moi je veux vivre longtemps

Je n’ai jamais honte de ce que la vie m’a fait

J’avais pas peur de changer car c’était bon pour moi

Je veux…

je veux juste être moi-même

Ne transpire pas, ma fille, sois toi-même

Suivez-moi

Suivez-moi

Suivez-moi

Fille sois toi-même

C’est pourquoi je suis moi-même

Et je vais l’adorer

Laisse-les se fâcher

Ils vont détester de toute façon

Vous ne comprenez pas cela?

Peu importe si vous continuez avec leur plan

Ils ne seront jamais heureux

Parce qu’ils ne sont pas satisfaits d’eux-mêmes

Na na travail ce que tu as

Je parle de choses que je sais

Na na travail ce que tu as

C’est bon de te montrer un peu d’amour

Na na travail ce que tu as

Ne t’inquiète pas pour qui dit quoi

Ça va être bien

Travaille ce que tu as

Travaille ça

Travaille ça

Travaille ça

Fille ne te retiens pas

Tu es juste toi-même [3x]

Na na travail ce que tu as

Je parle de choses que je sais

Na na travail ce que tu as

C’est bon de te montrer un peu d’amour

Na na travail ce que tu as

Ne t’inquiète pas pour qui dit quoi

Ça va être bien

Travaille ce que tu as

Travaille ça

Travaille ça

Travaille ça

Fille ne te retiens pas

Tu es juste toi-même

Travaillez cette chose

Travaillez cette chose

Travaille ce que tu as

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres nouvelles, Jen Hatmaker demande le divorce: l’auteur parle de la séparation de Brandon sur Instagram