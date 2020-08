FYI: Avant de plonger dans cela, nous voulons que les lecteurs comprennent que les images que nous allons montrer peuvent être bouleversantes et déclencheuses – mais sachez que Masika Kalysha est complètement indemne et que les ecchymoses qu’elle a postées sont du maquillage.

Qu’est-il arrivé à Masika Kalysha?

Aujourd’hui, la star de télé-réalité et influenceuse de Love & Hip Hop Masika Kalysha a publié une vidéo incroyablement alarmante sur Instagram qui a depuis été supprimée. Il montrait Masika en sous-vêtements, couverte d’ecchymoses et d’autres blessures corporelles. Elle a dit aux fans qu’elle avait été kidnappée et avait besoin d’argent, en branchant son compte OnlyFans “J’ai été kidnappée. Je suis dans un entrepôt quelque part. Idk où! J’ai tellement peur! Ils ont pris tout mon argent et ils en veulent plus! S’il vous plaît! Aidez-moi! Abonnez-vous à mes seuls fans et donnez-moi un pourboire. Ils arrivent !!!! ” dit-elle. Sauf que les gens n’ont pas tardé à signaler quelque chose de louche dans la vidéo.

Masika a supprimé la vidéo d’Instagram et en a téléchargé une nouvelle il y a une heure – en la publiant sur la plate-forme ainsi que sur Twitter – dans laquelle elle a expliqué qu’elle ne tournait que pour son nouveau spectacle et que les ecchymoses n’étaient que du maquillage. Elle a affirmé avoir effrayé les gens exprès pour qu’ils y prêtent plus d’attention et a dit à ses partisans de soutenir l’organisation ROSE, une organisation à but non lucratif qui sensibilise au trafic sexuel, au sans-abrisme et à la toxicomanie. Elle établit également un lien initial vers le mauvais compte Instagram de ROSE Organization dans sa légende (c’est le deuxième lien, FYI).

Les gens sont à juste titre bouleversés, l’appelant à l’exploitation et utilisant les expériences réelles des victimes et des survivants à son profit personnel. Personne n’achète que la star de télé-réalité a posté la vidéo d’elle-même “kidnappée” pour faire connaître ROSE Si tel était le cas, pourquoi supprimer la vidéo, et pourquoi demander aux gens de s’abonner et de donner un pourboire à OnlyFans?

“Ce que vous avez fait était faux af”, a écrit un utilisateur d’Instagram dans les commentaires. Un autre a écrit: “Vous avez minimisé les expériences REAL VICTIMS.” Maintenant que j’ai votre attention “c’était pour vos seuls fans. Smh j’espère vraiment qu’ils vous annulent et je n’aime même pas annuler la culture.” D’autres demandent des excuses. “Fille, ce n’est pas une putain d’excuses … désolé si tu nous as fait peur? Cette merde était au-delà de pathétique et de trash. Vous devez vous excuser auprès des vraies victimes ici”, a tweeté une personne.

Fille ce n’est pas une putain d’excuses … désolé si tu nous as fait peur? Cette merde était au-delà de pathétique et de trash. Vous devez vous excuser auprès des vraies victimes ici. – big c (@MissShanaBaby) 26 août 2020

Un autre a écrit: “de toute façon … combien avez-vous payé cette fille dans la vidéo pour prétendre être une assistante de production vous appelant à” revenir sur le plateau? ” idk si vous le savez mais que vous excusez est gratuit .. aurait été plus facile de faire ça au lieu de faire marche arrière sksks ur juste embarrassé vous avez été appelé. ” (L’assistant de production auquel l’utilisateur de Twitter fait référence est la voix qui la rappelle “set” dans sa vidéo d’explication.)

de toute façon … combien avez-vous payé cette fille dans la vidéo pour prétendre être une assistante de production vous appelant à «revenir sur le plateau»? idk si vous savez cela mais que vous excusez est gratuit .. aurait été plus facile de le faire au lieu de faire marche arrière sksks😂 ur juste embarrassé vous avez été appelé pic.twitter.com/wAyGNAuFwC – ernestina🍯 (@ERNESTlNA_) 26 août 2020

Pour le moment, Masika n’a pas admis que la première vidéo était une imposture et ne s’est pas excusée. Des choses comme celle-ci vivent sur Internet pour toujours, alors elle a vraiment des explications à faire. Il est vrai que nous traversons tous des moments difficiles, mais s’approprier les expériences de ceux qui ont été agressés ou maltraités dans la vie réelle n’est tout simplement pas acceptable.

Si vous avez besoin d’aide, la hotline nationale contre les agressions sexuelles est disponible 24/7 au 1-800-656-4673. Vous serez mis en relation avec un membre du personnel formé dans votre région. Ou visitez RAINN.org pour discuter en ligne avec un spécialiste du support à tout moment.

