Matt Dillon rejoindra le jury principal du prochain Festival du film de Venise, en remplacement du réalisateur roumain Cristi Puiu qui s’est retiré pour des raisons qui ne sont pas claires.

Dillon n’aura aucun mal à se rendre à Venise puisqu’il est actuellement en Italie.

L’acteur / réalisateur américain a été salué comme «l’un des acteurs les plus diversifiés de sa génération» dans une déclaration de Venise qui a noté que pendant trois décennies, Dillon «a présenté son large éventail de talents dramatiques et comiques». Comme performances exceptionnelles, le festival a cité le rôle décisif de Dillon dans “The Outsiders” de Francis Ford Coppola en 1983, son rôle de flic raciste dans “Crash” de Paul Haggis, et son tour en tant que détective privé dans “There Something About Mary”, par Peter et Bobby Farrelly.

Dillon en 2002 a fait ses débuts en tant que réalisateur avec le thriller «City of Ghosts», dans lequel il a également joué avec Gerard Depardieu, Stellan Skarsgard et James Caan. Dillon a plus récemment réalisé un documentaire actuellement en cours sur le showman du chanteur cubain Francisco Fellove, connu sous le nom d’El Gran Fellove, le doc sera présenté en première à Saint-Sébastien.

La Venise n’a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles Puiu a démissionné de ses fonctions de juré, disant qu’elle a remercié le directeur de «Malmkorg» d’avoir accepté la nomination lorsqu’elle a été offerte, «et pour la sensibilité dont il a fait preuve en tentant d’honorer son engagement, même lorsque des difficultés inattendues sont survenues.

Ces difficultés peuvent provenir d’une diatribe lancée par Puiu plus tôt ce mois-ci lors de la projection du «Malmkorg», d’une durée de 200 minutes, au Festival international du film de Transylvanie dans son pays d’origine. «Rester avec son masque tout en regardant un film de 200 minutes est inhumain», a-t-il déclaré avant la projection.

«Oui, il y a ce problème, il y a une épidémie, il y a un virus, mais le ton des autorités est inacceptable.

Les mesures de protection anti-civid 19 du festival de Venise stipulent spécifiquement que «les masques doivent être portés dans toutes les salles de projection et les théâtres, à la fois dans la file d’attente et en marchant vers son siège, et assis pendant toute la durée de la projection».

Un porte-parole de Venise a déclaré que Puiu n’avait pas pu être présent pour des raisons qu’ils n’étaient pas libres de divulguer.

Comme annoncé précédemment, Dillon rejoint un jury de Venise présidé par Cate Blanchett. Les autres membres du jury du concours de Venise sont la réalisatrice autrichienne Veronica Franz, la réalisatrice britannique Joanna Hogg, le réalisateur allemand Christian Petzold, l’actrice française Ludivine Sagnier et l’écrivain italien Nicola Lagioia.

Le 77e festival du film de Venise se déroulera comme un événement physique du 2 au 12 septembre.