Ce samedi 22 août, le premier jour des activités DC FanDome a eu lieu, l’expérience virtuelle qui rassemble tous les titres et projets qui font partie du célèbre DC Multiverse. Autrement dit, de les immenses productions cinématographiques, les séries télévisées, voire les nouveautés dans la bande dessinée, les jeux vidéo et les produits dérivés. Il est donc juste de dire que l’un des titres les plus attendus a été The Batman. Mais nous y allons par parties.

Quant aux films de l’univers DC, le talent des productions les plus attendues pour ce 2020 et 2021 comme le cas de Wonder Woman 1984, The Flash, The Suicide Squad, ce que Zack Snyder a à dire sur son Ligue de justice, Shazam! deux, aux détails de Adam noir.

Et pour terminer en beauté, c’était au tour de Le Batman, La production anticipée de Matt Reeves des débuts du Chevalier noir ou de Batman.

Comme nous savons, ce film met en vedette Robert Pattinson dans le rôle de Bruce Wayne, mais au-delà de cela et des membres les plus en vue de la distribution, aucun détail important n’avait été révélé… jusqu’à présent. Nous vous racontons donc ici tout ce qui a été dit au DC FanDome et ce que nous savons de cette histoire passionnante:

Qu’est-ce qui a été dit au DC FanDome?

Matt Reeves a avoué qu’il aimait le personnage depuis qu’il était enfant. Il a constaté que les histoires de super-héros peuvent avoir un arc beaucoup plus complexe que ce qui a été vu dans les films jusqu’à présent: explorez le passé, développez votre caractère.

Ce n’est donc pas une histoire de la façon dont il est devenu Batman, mais de ses débuts dans le costume et de l’obscurité qui l’entoure. Une autre chose intéressante à propos de The Batman, selon Reeves, est qu’il cherche toujours à faire le bien, mais qui dit ce qui est bien et ce qui est mal?

Le long de la bande vous découvrirez que la ville où vous vivez, représentant les sociétés, est pire que vous ne le pensiez: un monde corrompu et pourri qui s’effondre. Dans le film tout tourne autour d’un mystère (qui en révèle plus) que Batman, en tant que détective, doit enquêter et résoudre.

Matt Reeves travaille sur une série pour HBO Max qui se déroulera dans Gotham, en particulier au département de police, pour avoir un aperçu du système pourri et corrompu dans lequel vivent les habitants de cet endroit. Reeves est à l’origine de ce projet avec Terence Winter, créateur de Boardwalk Empire.

En peu de mots, Nous verrons la ville du point de vue des policiers de Gotham: ceux qui l’ont laissée sombrer dans le crime et ceux qui se sont battus pour l’empêcher de se produire.

Le teaser de Batman

Reeves et Robert Pattinson étaient présents au Hall of Heroes, la scène principale du DC FanDome où ils ont révélé ce que tout le monde attendait et peut-être l’une des plus grandes surprises de cet événement: La bande-annonce de Batman. A en juger par ce que vous voyez ici, le film sera un peu sombre et sinistre, comme l’avait prévu Colin Farrell dans une interview.

En écoutant l’arrière-plan « Something In The Way » de Nirvana, on voit Bruce Wayne comme un gars qui semble dérangé et très assoiffé de vengeance. Dans une scène merveilleuse, Bruce déjà dans son costume Batman, il frappe violemment un homme, et lorsqu’on lui demande qui il est, il répond « Je suis vengeur ». C’est vrai, ces codes moraux et de justice que nous connaissons à propos de Batman ne sont pas présents dans cet épisode.

De plus, parmi tous les acteurs qui composent The Batman, on voit clairement Zoë Kravitz ou Catwoman, qui semble être une petite voleuse qui fait face au protagoniste. Jeffrey Wright ou le commissaire James Gordon apparaît.

Quels autres détails sont révélés? La voix d’Andy Serkis se fait entendre, qui joue Alfred Pennyworth. On voit aussi la célèbre Batmobile et ceux qui pourraient être sbires du pingouin, le méchant de Batman qui sera joué cette fois par Farrell. Jusqu’au moment, il n’y a que des détails qui font allusion à The Riddler (Paul Dano).

La bande-annonce se ferme avec le logo que Reeves révélé il y a quelques jours, et qui était une gracieuseté de Jim Lee. Ici, nous les laissons complets:

Voir sur YouTube

Que verrons-nous dans The Batman?

Nous connaissons le projet The Batman depuis 2017, date à laquelle il a été annoncé que Matt Reeves monterait sur le navire (ou entrerait dans la grotte) en tant que réalisateur de la bande. On se souvient que Ben Affleck, qui a joué Batman dans trois productions différentes, allait porter ce projet, mais l’idée était de présenter un jeune Bruce Wayne, alors il est sorti en tant qu’acteur et réalisateur.

Ensuite, le combat a commencé entre qui serait le protagoniste de The Batman. Pendant longtemps, le rôle est resté entre Nicholas Hoult et Robert Pattinson, vainqueur mi-2019. Petit à petit, il s’est fait connaître qui l’accompagnerait dans le casting:

Zoë Kravitz comme Selina Kyle ou Catwoman

Andy Serkis comme Alfred Pennyworth

Paul Dano comme Edward Nashton ou The Riddler (The Riddler)

Colin Farrell comme Oswald Cobblepot ou The Penguin

Jeffrey Wright a rejoint en tant que James Gordon

John Turturro comme Carmine Falcone

Selon une interview de Reeves pour The Hollywood Reporter, cette version de Bruce Wayne présenterait son côté « plus de détective que d’autres films ont montré. Les bandes dessinées ont cette histoire. Il est censé être le plus grand détective de tous les temps, et cela ne fait pas exactement partie des films qui existent ».

Et d’après ce que nous avons vu dans la bande-annonce, Reeves avait raison. Tout commence pour Bruce Wayne alors qu’il enquête sur qui ou qui le lie à une série de crimes.

Y a-t-il déjà une date de sortie?

Lorsque nous parlons de cette question, nous devons mentionner qu’une pandémie s’est produite, donc tout a changé. Peut-être que des changements continueront d’être apportés concernant les dates de sortie. Le Batman devait sortir le 25 juin 2021. Mais l’urgence sanitaire a contraint la production à être suspendue en mars.

Il y a quelques jours, il a été annoncé que En septembre il reprendra ses activités pour sortir The Batman le 1er octobre 2021 (une année exacte depuis la première de Wonder Woman en 1984).