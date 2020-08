Matt Reeves a présenté la bande-annonce officielle de Le Batman pendant le DC FanDome et a déclaré que des films comme Chinatown et Taxy Driver ont servi d’inspiration pour raconter cette nouvelle histoire du batman, avec Robert Pattinson, mais a également déclaré que la bande dessinée Batman: Ego par Darwyn Cooke lui a permis de comprendre l’esprit de Bruce Wayne.

(DC Comics)

«Parce que je voulais entrer dans la mentalité du personnage et que je voulais penser à la psychologie; Pour moi, je pense que l’un des plus intéressants était l’Ego de Darwyn Cooke », a déclaré Reeves. «Il fait face à la bête qu’est Batman. Il y a une sorte de dualité ».

«Donc, même s’il fait toutes ces choses pour des raisons qu’il pense être correctes et avoir une sorte de base héroïque, il y a aussi beaucoup de choses qui sont motivées par des parties de lui-même qu’il ne sait pas encore. Ils disent que ce côté sombre de l’union psychologique, ce type de version, est étroitement lié à cette vision de Darwin Cooke, de l’Ego », a expliqué le réalisateur.

Dans Ego, le regretté artiste Darwyn Cooke (surtout connu pour son travail extraordinaire sur le roman DC Frontier) explore la dualité de Bruce Wayne / Batman et leur lutte éternelle pour coexister. Cela pourrait expliquer le nostalgique Bruce Wayne et le violent Batman que nous avons vu dans la bande-annonce et que nous espérons voir dans le film.

Reeves a expliqué qu’il voulait parler du « côté obscur » de Batman qui est décrit dans ce roman graphique. Il a dit que The Batman est « une histoire policière et parle de la corruption de la ville ».

(DC Comics)

The Batman est réalisé par Matt Reeves et co-écrit par Reeves et Mattson Tomlin. Le film met en vedette Robert Pattinson comme Bruce Wayne / Batman, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright comme James Gordon, Zo ë Kravitz comme Selina Kyle / Catwoman, Colin Farrell comme Oswald Cobblepot / The Penguin, Paul Dano comme Edward Nashton / The Riddler, John Turturro comme Carmine Falcone et Peter Sarsgaard comme procureur de district Gil Colson. Batman sortira en salles le 1er octobre 2021.

(DC Comics)