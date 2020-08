Matt Warburton, écrivain et producteur pour «Les Simpsons» avant de rédiger et de produire «The Mindy Project» et, actuellement, la série semi-autobiographique Netflix de Mindy Kaling, «Never Have I Ever», cherche à produire la vente de une maison rénovée sur mesure qui a été mise en vente à un peu moins de 2,45 millions de dollars dans le quartier historique et artistique de Los Angeles (si ce n’est plus particulièrement abordable) de Beachwood Canyon. Les annonces en ligne montrent que la propriété est déjà en attente de vente après seulement une semaine sur le marché.

Bien décrite dans les listes détenues par Jack Graniti à Pacifica West Properties comme une réinterprétation magistralement remodelée d’un moderne du milieu des années 1960, la demeure sans prétention de deux étages en béton et en bois présente des sols en terrazzo et des tas de panneaux lisses soigneusement assortis, contrebalancés par des murs en pierre texturés et les fenêtres et les portes garnies de métal.

Nichée dans une petite entrée de cour fermée et sécurisée, la porte d’entrée en verre opaque s’ouvre de manière non conventionnelle et brusquement sur une salle à manger à double hauteur qui se jette facilement dans une cuisine ouverte équipée d’armoires italiennes élégantes et importées. Un escalier flottant en bois usiné de manière experte dans le salon à double hauteur monte aux espaces familiaux intimes qui comprennent un bureau loft de la taille d’une pinte avec un bureau intégré et une salle multimédia confortable et entièrement lambrissée (ou une chambre potentielle). Il y a aussi une chambre d’hôtes spacieuse avec salle de bains privative et une chambre principale plus grande avec dressing sur mesure, accès à la cour et, dans la salle de bains, une douche ouverte bordée de galets de couleur charbon.

Sereinement niché contre une pente raide, l’arrière-cour d’inspiration zen aux plantes tropicales comprend un foyer sous des feuilles de palmier ondulantes, une petite pelouse pour les animaux de compagnie et une piscine et un spa rehaussés de carreaux blancs.

Warburton a échangé l’élégant et bohème Beachwood Canyon pour la zone plus boutonnée de Brentwood à travers la ville, où l’année dernière, il a payé un peu plus de 3,9 millions de dollars à l’entrepreneur technologique milliardaire excentrique Elon Musk pour un étourdisseur du milieu du siècle frappant, sensuellement incurvé et ultramoderne avec un large , vue plongeante sur la baie de Santa Monica.