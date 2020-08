Bien qu’il ait hissé son repaire de longue date à Malibu sur le marché avec une demande de 15 millions de dollars la semaine dernière seulement, Matthew Perry a déjà considérablement réduit sa situation immobilière à Los Angeles. Les archives révèlent qu’il a déboursé 6 millions de dollars pour une maison contemporaine perchée au sommet d’une colline dans le quartier toujours cher de Pacific Palisades de Westside LA.

D’une superficie d’un peu moins de 3000 pieds carrés avec 4 chambres et 4,5 salles de bain, le cottage Perry’s Palisades représente une demeure de taille beaucoup plus modeste que ses anciennes fouilles en bord de mer. Mais ce qui manque à la nouvelle résidence de la star des «Amis» en taille, il le compense sûrement par des vues et un design épuré.

Construit à l’origine en 1965 comme une humble maison de style ranch du milieu du siècle, la structure au toit de métal a récemment subi une rénovation fastueuse et comprend maintenant des planchers en chêne de couleur blé dramatiques, des lumières LED encastrées et des murs de verre du sol au plafond. Décrite dans la liste des matériaux comme «la quintessence de la Californie du Sud», la maison à un étage offre un flux intérieur / extérieur dégagé, une technologie de maison intelligente et un système de sécurité de reconnaissance faciale de pointe.

Une porte d’entrée extra-large pivote et s’ouvre sur une grande salle massive, qui comprend à la fois des espaces de vie et des salles à manger formelles, ainsi qu’un curseur de poche à couper le souffle s’ouvrant sur la pelouse herbeuse de la propriété et encadrant des vues de jetliner sur le Pacifique.

Dans la cuisine, quatre plafonniers surdimensionnés illuminent la table de petit-déjeuner en béton chic, et la multitude d’appareils de fantaisie sont dignes des meilleurs chefs du jeu culinaire. Un mur est entièrement doublé de supports à casseroles suspendus pour une préparation pratique des aliments, mais tous les ustensiles et accessoires de cuisine trop disgracieux pour être exposés peuvent être rangés dans les vastes armoires personnalisées. Outre une petite cave à vin, la cuisine dispose également d’un casier à vin du sol au plafond pour un affichage bien en vue de beaux millésimes; comme une touche décorative moderne supplémentaire, un mur est entièrement composé de jardinières flottantes pour un potager interne.

Les autres équipements de la maison astucieux comprennent deux suites de maître, toutes deux avec des portes coulissantes de poche qui s’ouvrent sur des pergolas privées et des salles de bains avec des lavabos Jack-and-Jill, des baignoires et une grande douche à vapeur. Doublé de panneaux de cèdre aromatiques pour repousser les nuisibles, le dressing offre beaucoup d’espace pour ranger les chaussures et le plus grand nombre de ratés de créateurs d’une fashionista.

Bien que l’arrière-cour soit situé au sommet d’une colline escarpée, il est souhaitable qu’il soit plat et herbeux. La propagation de 0,37 acres n’a pas de piscine creusée, un peu malheureux pour une maison de 6 millions de dollars à Los Angeles, mais elle comprend une piscine / spa surélevée à flanc de bois perchée sur le bord de la falaise pour un coucher de soleil et un océan maximum. voir la puissance. Pour les soirées parfois mignonnes du sud de la Californie, les clients peuvent se blottir avec une tasse de thé autour du grand foyer de la cour; par temps clair, la propriété offre de longues vues sur la côte Pacifique, s’étendant jusqu’à l’île de Catalina.