Une fois le premier semestre de l’année passé, Il est temps de faire le point en termes de résultats économiques. Et c’est qu’après l’analyse quotidienne des audiences réalisées par les principaux groupes audiovisuels du pays, il est également important de connaître les bénéfices que chacun d’eux a obtenus. Dans ce cas, dans l’analyse de Mediaset España, il convient de noter que dans la première moitié de ce 2020 un bénéfice net de 70 millions d’euros, supposant ainsi une marge sur son résultat net de 18,7% et un bénéfice par action de 0,22 euros.

Comme le groupe le souligne, ces résultats le positionnent comme le leader des médias en Espagne en termes de rentabilité, réalisant un chiffre d’affaires net de 375,1 millions d’euros. Résultats dans lesquels le jeu Les «autres revenus» ont été vitaux. La stratégie menée par ses dirigeants en diversifiant son activité et en faisant varier sensiblement son modèle s’est avérée être une réussite totale et dans le point précité Mediaset Espagne a réussi à gagner 61,1 millions d’euros.

Siège social Mediaset España (Madrid)

L’importance de la Méditerranée

À quoi correspond ce montant économique? Essentiellement à ce qui a été réalisé avec la plateforme de paiement Mitele Plus, au box-office de Telecinco Cinema productions (distributeur qui n’a lancé ‘Adú’ que cette année en raison de la crise du coronavirus Covid-19) et à vendre à des tiers via le distributeur Mediterráneo Mediaset España Group, où se distingue l’important accord conclu avec Amazon Prime Video. Il ne faut pas oublier que la société de streaming lance les productions de fiction de la chaîne ainsi que d’autres types de formats tels que les documentaires.

D’autre part, il convient également de noter que Le chiffre d’affaires publicitaire brut de Mediaset España s’élève à 325,1 millions d’euros, dont 321,1 millions correspondent à l’exploitation de ses propres moyens. De cette manière, le résultat net final de ce poste est de 314 millions et donc, et en ne tenant compte que des revenus de la publicité télévisée, Mediaset España parvient à se positionner comme l’entreprise leader sur le marché de la publicité télévisée avec une part de marché de 43,3% au premier semestre de cette année 2020.

Dans le même temps, il convient également de noter que jusqu’à présent Mediaset España a obtenu un EBITDA de 99,6 millions d’euros, avec une marge sur résultat total de 26,5%, et un EBIT de 88,9 millions d’euros, avec une marge sur résultat total de 23,7%, clôturant également le semestre avec pratiquement aucune dette financière, avec un cash flow libre 87,4 millions d’euros d’exploitation. Des résultats économiques également motivés par la politique stricte des coûts, qui en ce semestre, ils ont été réduits de 13,8% pour atteindre 275,5 millions d’euros.

L’équilibre de Paolo Vasile

Paolo Vasile, PDG de Mediaset Espagne, a voulu analyser ces résultats et les conséquences de la crise Covid-19 et a donc défendu que le groupe « Il n’a pas seulement montré comment gérer son activité habituelle de société de communication comme personne d’autre, a également été en mesure de faire face aux urgences sanitaires et logistiques très rapidement et efficacement. « L’Italien estime que » notre entreprise est saine et forte, plus forte que jamais « et a rappelé que pendant la pandémie, dans Mediaset »nous vous avons fourni des informations opportunes, exactes et honnêtes; Nous lui avons offert l’opportunité d’être distrait et aussi de sourire. »

Il a également ajouté que « grâce à une gestion très stricte, nous avons obtenu de très bons résultats financiers et d’audience«Et il faut noter que Mediaset a été le leader entre janvier et juin avec une part de 28,6% en termes de télévision, réalisant en termes de numérique, soit une moyenne mensuelle de 45,8 millions de navigateurs uniques, soit 36% de plus d’une année sur l’autre et atteindre un total de 422 millions de vidéos vues au cours de la même période.