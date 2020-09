Il y a eu un tollé dans la communauté Pokémon GO après la sortie de Mega Evolution par Niantic. Mega Evolution est un nouveau mécanisme dans le jeu qui fait évoluer certains Pokémon (actuellement Beedrill, Blastoise, Venusaur et Charizard avec des plans annoncés pour libérer Pidgeot, Houndoom et Gengar) vers une nouvelle forme temporaire avec une puissance accrue. Les entraîneurs de Pokémon GO ont anticipé ce mécanisme depuis un certain temps, mais la controverse vient de la manière dont les Pokémon atteignent cette nouvelle forme: Mega Energy. Mega Energy, tout comme Candy, est une récompense spécifique à l’espèce dans le jeu, mais contrairement à Candy, elle peut principalement être gagnée par des raids. Cela a été considéré par beaucoup comme une fonctionnalité payante, car Niantic n’offre qu’une seule passe de raid gratuite aux joueurs par jour, tandis que d’autres ont accepté cette fonctionnalité comme quelque chose qu’ils peuvent lentement moudre dans le jeu.

Mega Energy disponible via une tâche quotidienne gratuite dans Pokémon GO. Crédits: Niantic

Niantic a répondu à la réaction en promettant d’ajouter plus de moyens pour les joueurs de broyer Megas sans dépenser d’argent, et cela s’est déjà concrétisé par une variété de nouvelles façons. En plus d’introduire une deuxième quête pour aider les joueurs à s’approvisionner en énergie Mega Beedrill, des tâches ont été introduites dans Field Research qui offre cette énergie. Cependant, de nouvelles informations ont été publiées, qui montrent que les joueurs n’ont même pas à quitter leur maison pour faire des arrêts pour accomplir ces tâches, car la tâche quotidienne gratuite et bonus donnée à chaque joueur a été confirmée pour offrir Mega Energy.

La tâche quotidienne gratuite actuelle qui peut offrir Mega Energy semble être orientée vers l’événement en cours. La tâche «Attraper cinq Pokémon de type insecte» offre cinq Mega Beedrill Energy. La spécificité envers les types d’insectes suggère que Niantic pourrait avoir l’intention de continuer à cycler les périodes pendant lesquelles l’énergie pour certaines espèces peut être gagnée. Au fur et à mesure que les événements changent, il sera intéressant de voir quelles espèces seront ensuite présentées dans la tâche quotidienne et si cette nouvelle façon de gagner de la Mega Energy apaisera la controverse entourant ce nouveau mécanisme.

À propos de Theo Dwyer

Theo Dwyer écrit sur les bandes dessinées, les films et les jeux.