Retour vers le futur – Parties I, II et III – 1985-1990

Catégories: Aventure, Comédie, Science-fiction

Dirigé par: Robert Zemeckis

Avec: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover

Durée: 116 min (ish)

La machine à remonter le temps magique a ramené la trilogie, euh, intemporelle, euh, pour une autre course. Fait inhabituel pour un film en trois parties, chaque film de Retour vers le futur se tient tout seul et ils sont tous plutôt bons – même après 30 ans. Il y a eu beaucoup de débats sur l’identité de la star de la série, mais la réponse est vraiment très simple. C’est le De Lorean. C’est aussi classique que les films.

Gloire – 1989

Catégories: Biographie, Drame, Histoire, Guerre

Dirigé par: Edward Zwick

Avec: Matthew Broderick, Denzel Washington, Cary Elwes, Morgan Freeman

Durée: 122 min

Il y a eu de nombreux films sur la guerre civile américaine et Glory est là-haut avec les meilleurs d’entre eux. Et c’est avant d’examiner la profondeur du problème spécifique que le film se propose d’explorer. C’est un film bien conçu avec un scénario fort, une histoire appropriée et un excellent jeu d’acteur. Les préjugés auxquels sont confrontés les Afro-Américains à l’époque n’ont apparemment pas beaucoup progressé aujourd’hui.

Graisse – 1978

Catégories: Musical, Romance

Dirigé par: Randal Kleiser

Avec: John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway

Durée: 110 min

Le film ultime de bien-être voit un retour bienvenu sur Netflix. Grease propose des chansons à chanter après des chansons et devrait idéalement être regardée au moins une fois par an. Et en plus d’être un classique du divertissement durable, c’est aussi un important documentaire social sur la vie dans les lycées des années 1950. Oh allez! Alerte spoiler – Olivia Newton John était en fait cousue dans ce pantalon.

Muppets les plus recherchés – 2014

Catégories: Aventure, Comédie, Crime, Famille, Musical, Mystère

Dirigé par: James Bobin

Avec: Ricky Gervais, Ty Burrell, Tina Fey, Steve Whitmire

Durée: 107 min

Muppets Most Wanted était le deuxième film de la série télévisée à succès. Il n’a pas été aussi bien accueilli que le premier mais reste un très bon film pour les enfants. Pour être juste, l’esprit de l’écriture plaira également à de nombreux adultes. Les humains prennent un siège arrière aux Muppets et à juste titre. Ce qui ressort, c’est la qualité de l’écriture. Tout le monde est un classique des Muppets. Pour une visite en famille, ne cherchez pas plus loin.

Dragon rouge – 2002

Catégories: Crime, Drame, Thriller

Dirigé par: Brett Ratner

Avec: Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes, Harvey Keitel

Durée: 124 min

Red Dragon est la troisième apparition d’Anthony Hopkins dans le rôle du Dr Hannibal Lecter après Silence of The Lambs et Hannibal. Dans ce film, il est plutôt subsidiaire à l’intrigue. Red Dragon est un remake du 1986 Manhunter (qui est antérieur à la prise de conscience de Lecter causée par Silence of the Lambs) et était du premier des livres de Thomas Harris sur Lecter. Cherchez une performance sublime de Philip Seymour Hoffman.

Les producteurs – 2005

Catégories: Comédie, Musical

Dirigé par: Susan Stroman

Avec: Nathan Lane, Matthew Broderick, Uma Thurman, Will Ferrell

Durée: 134 min

Un autre remake, The Producers est une revisite de l’original de 1967 Gene Wilder. Avec Mel Brooks au générique d’écriture, c’est assez drôle, mais le film adhère davantage au spectacle de Broadway que le film précédent. Il est toujours difficile de comparer et de contraster les remakes avec les originaux – souvent ils n’auraient pas dû déranger. Mais dans ce cas, il s’agit d’une vision différente de l’idée et vaut le détour.

Casino Royale – 2006

Catégories: Action, Aventure, Thriller

Dirigé par: Martin Campbell

Avec: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench

Durée: 144 min

Le premier des deux Bond, James Bond sort sur Netflix la semaine dernière. Casino Royale a été la première apparition de 007 dans les livres d’Ian Flemings. C’était en fait aussi le premier film de Bond, mais c’était une parodie mettant en vedette David Niven et Peter Sellers. C’était la première sortie de Daniel Craig en tant que Bond et la deuxième sortie de Judi Dench en tant que M. À bien des égards, c’est plus difficile que les films de Bond avant et après et est probablement plus proche du Bond envisagé par Fleming.

Quantum Of Solace – 2008

Catégories: Action, Aventure, Thriller

Dirigé par: Marc Forster

Avec: Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench

Durée: 106 min

Quantum of Solace est profondément ancré dans les films Bond, James Bond qui ne sont pas issus des livres d’Ian Flemings. Avec des armées de scénaristes professionnels disponibles, il est raisonnable de s’attendre à ce que les films s’améliorent de plus en plus. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Et dans Quantum of Solace, il y a remarquablement peu d’action dans la chambre pour laquelle Bond est célèbre. Mais peu importe. Il obtient néanmoins le méchant.

Blaze – 2018

Catégories: Biographie, Drame, Musique

Dirigé par: Ethan Hawke

Avec: Ben Dickey, Alia Shawkat, Charlie Sexton, Josh Hamilton

Durée: 129 min

Le mouvement de musique hors-la-loi du Texas a engendré, parmi beaucoup d’autres, des gens comme Merle Haggard et Willie Nelson. Blaze Foley était vraiment la légende méconnue de l’écriture de chansons de ce mouvement et ce biopic saute autour de trois périodes distinctes de sa vie. Profondément poignante et très émouvante, la musique est aussi importante que l’histoire.

