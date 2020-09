Si vous avez besoin de plus d’action Bond après le nouveau Pas le temps de mourir bande-annonce domestique, voici une bande-annonce internationale pour votre plus grand plaisir. Bien que ce ne soit pas si différent de la bande-annonce nationale, il y a encore de nouvelles images – et certaines anciennes images présentées de manière nouvelle – et cela devrait suffire. Cette bande-annonce donne également au film un aspect magnifique. En fait, aussi blasphématoire que cela puisse être, je pense que la cinématographie ici par Linus Sandgren est encore mieux que la cinématographie Skyfall de Roger Deakins.

No Time To Die Bande-annonce internationale

Dans No Time To Die, «Bond a quitté le service actif et mène une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA se présente pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère bien plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

No Time To Die a été l’un des premiers films à voir sa date de sortie modifiée en raison du coronavirus. Maintenant, même si le virus est toujours là, MGM espère ouvrir le film en novembre. Nous avons eu une nouvelle bande-annonce nationale l’autre jour, et maintenant, voici une bande-annonce internationale avec de nouvelles images. Je suis enthousiasmé par ce film, car j’ai apprécié la plupart des Daniel CraigBond run. Cela dit, je trouve bizarre qu’ils jouent encore la romance entre Bond et Léa Seydoux, la docteure Madeleine Swann de Spectre, puisque Craig et Seydoux n’ont absolument aucune chimie ensemble.

Mais du côté positif, la cinématographie exposée ici – encore plus que la bande-annonce nationale – est incroyable. Il y a beaucoup de clichés à l’heure magique ici, avec le soleil qui se couche et le ciel une teinte rosée, qui est tout simplement magnifique. Mon chapeau est à vous, Linus Sandgren.

No Time to Die, avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Billy Magnussen, Christoph Waltz et Ralph Fiennes, ouvre 20 novembre. Peut être.

