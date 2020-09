Mensonges, la comédie musicale revient pour recréer les années 80 et réactiver les spectacles en direct

Mercredi 9 septembre 2020, p. 6

En 11 ans de présentations, Mentiras, la comédie musicale s’est adaptée à son époque et a trouvé de nouvelles façons de se rapprocher du public, comme le seront, à cette occasion, deux représentations au format de l’auto-théâtre dans le Parc du Bicentenaire.

L’intention, a déclaré le producteur Morris Gilbert, concernant les fonctions Drive to Fun qui auront lieu le 19 septembre, est de revenir aux présentations en direct et de réactiver les spectacles, progressivement. Cette pièce, en plus de sa longue saison théâtrale, a connu il y a quelques jours une fonction de streaming réussie, avec la vente de 40 mille accès.

Nous vivons une évolution dans le monde; Nous devons le faire, car l’important pour Better Theatre est le mot survivre; nous devons trouver un moyen de surmonter ces terribles tempêtes. Six mois se sont écoulés depuis que nous avons fermé les salles, c’est inhabituel; c’est un coup mortel pour le théâtre et les arts en général.

La nouvelle réalité, a souligné Gilbert, nous oblige à nous réinventer. Cela nous garde jeunes.

Dans la comédie musicale, écrite et mise en scène par José Manuel López Velarde, Yuri propose à Daniela de faire un tour dans la Topaze qu’ils lui ont prêtée, mais elle préfère aller à sa fête de XV ans avec Emmanuel, dans un Gran Marquis. La musique des années 80 sera entendue sur la scène extérieure.

Grand pot-pourri

Cette comédie musicale recrée l’une des décennies les plus colorées et les plus passionnées, où il est clair que se souvenir, c’est revivre à travers les chansons les plus réussies de cette époque. Armées comme un grand pot-pourri, quatre belles femmes apparaissent, un idiot confus et un visiteur étrange qui sont quelques-uns des éléments qui donnent vie à cet enchevêtrement musical qui transporte le spectateur dans ces années lointaines.

Les fonctions auront lieu à 18 h 00 et 22 h 00, avec différents moulages pour répondre aux goûts de tous les spectateurs. Dans le premier il y aura Michelle Rodríguez (Dulce), Aitza Terán (Daniela), Alicia Paola (Yuri), Paola Mingüer (Lupita) et Agustín Argüello (Emmanuel); dans la deuxième représentation Lorena de la Garza (Yuri) Dalilah Polanco (Lupita) Natalia Saltiel (Dulce), Anaís Loz (Daniela) et Agustín Argüello (Emmanuel) se produiront.

Lorena de la Garza, a commenté la fonction en plein air: Nous devons donner le cent et le meilleur; debout comme nous le faisons normalement sur scène; On a même de grandes attentes, ceux d’entre nous qui n’ont pas eu l’occasion de vivre cette expérience, plus que la peur c’est le petit ver de revenir et de donner un spectacle, car nous sommes enfermés depuis de nombreux mois, ce que le public veut c’est s’amuser et nous, les amuser.

Protocoles de santé

Alicia Paola et Michelle Rodríguez ont expliqué que les protocoles de santé seront maintenus: comme la distance de deux mètres entre chaque voiture et de trois entre chaque rangée de voitures; le personnel de service sera protégé par des masques faciaux, un écran facial et une désinfection constante des mains; il y aura un menu et une méthode de paiement numérique pour éviter tout contact physique.

Mensonges, la comédie musicale est considérée comme la plus réussie de l’histoire de notre pays qui, face à la situation complexe qui existe, a trouvé de nouvelles façons de se rapprocher du public, qui demande à profiter à nouveau de cette merveilleuse mise en scène.

Les billets d’accès à la pièce, produits par Morris Gilbert et Federico González Compeán, peuvent être achetés via la page Drive to Fun. Seules 180 voitures peuvent participer à chaque représentation au Parque Bicentenario, situé sur l’Avenida 5 de Mayo, dans le quartier de San Lorenzo Tlaltenango, dans la mairie de Miguel Hidalgo.