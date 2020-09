Metallica semble prêt à empêcher Katy Perry de faire ses débuts sur le premier album avec son récent S & M2, le deuxième album live du groupe de metal avec le San Francisco Symphony.

L’ensemble de Metallica et Perry’s Smile sont sortis le 28 août. Mais avant que l’un ou l’autre n’apparaisse sur un album officiel, une prédiction de l’industrie veut que le quatuor Bay Area bat la pop star de SoCal dans les ventes d’albums. C’est la projection proposée par la publication spécialisée en ligne Hits Daily Double.

Le magazine a prévu que Metallica et Perry vendent chacun entre 50 000 et 60 000 exemplaires numériques de leurs derniers efforts respectifs. Mais, selon le rapport, Metallica déplacera plus de disques physiques – environ 8 000 unités de plus – pour empêcher le chanteur pop d’avoir le plus gros nouvel album de cette semaine.

Cela mettrait Metallica au n ° 4 et Perry au n ° 5 des ventes totales de la semaine, les rockers vétérans devançant le chanteur de “Daisies” pour le premier album du premier album en sept jours. Si la prédiction se réalise, elle se reflétera sur le tableau des 50 meilleurs succès de la semaine prochaine, qui reflète étroitement le Billboard 200.

Les trois premières positions resteront probablement inchangées dans les deux graphiques lorsque les chiffres se raffermiront. Au n ° 1, le folklore de Taylor Swift entame sa sixième semaine consécutive estimée dans la fente la plus élevée. Le n ° 2 serait Shoot for the Stars de Pop Smoke, Aim for the Moon; N ° 3 Les légendes de Juice Wrld ne meurent jamais. Ils ont chacun été libérés en juillet.