Certaines des meilleures émissions de télévision à venir sont des séries étrangères auxquelles le public américain devrait faire attention.

Nous recommandons trois séries internationales à venir sur HBO Max, Apple TV + et Sundance TV.

Consultez notre rapport précédent ici pour notre vote pour les meilleures émissions de télévision de 2020 à ce jour.

La trilogie Godfather est un chef-d’œuvre du cinéma américain que le public sera sans aucun doute encore séduit dans les années à venir. Il y a tant à apprécier à propos du tournant de carrière d’Al Pacino en tant que Michael Corleone, avec sa transformation progressive d’un fils bien-aimé et héros de guerre en successeur de son père en tant que don de la famille Corleone – mais avant tout, pour moi, c’est le fait que c’est une performance qui ne vieillit jamais.

À mes débuts en tant que journaliste, j’avais une source d’avocat qui utilisait le personnage comme métaphore pour m’expliquer (officieusement, bien sûr) une manœuvre qu’il était sur le point de faire contre certains opposants au litige. «Vous vous souvenez de cette scène dans Le Parrain, juste après avoir baptisé le bébé? il m’a demandé. Comment ne pourais-je pas? C’est l’une des scènes les plus marquantes de la trilogie. Il présente le baptême du neveu de Michael, dont il est désormais le parrain – tandis que, dans le même temps, Micheal a déclenché l’assassinat d’un assortiment d’ennemis pour assurer son statut de nouveau parrain de la famille Corleone. «C’est ce que je vais faire, les éliminer tous», m’a dit l’avocat. Un peu exagéré, mais j’ai compris.

En tout cas, il y a une lacune des films que vous pourriez signaler, si vous le deviez absolument. Il y a une sorte de reflets de l’âge d’or d’Hollywood dans l’ensemble. Il échange la vraisemblance contre une valeur de divertissement et une histoire de profondeur et d’expansion shakespearienne, qui évoque également la fumée de cigare et les hommes en fedoras et les trenchs brandissant des armes de poing – toutes les sortes de choses que vous vous attendez à voir dans un film de foule classique. C’est pourquoi, pour mon argent, l’une des meilleures émissions de télévision de ces dernières années est celle qui adopte en fait une approche tout à fait différente pour s’attaquer à la même chose. L’émission est un drame policier italien appelé Gomorrhe, et où Le Parrain respire le style, cette série se sentira plus familière aux fans de quelque chose comme Les Sopranos. C’est froid, brutal, impitoyable, une lutte constante entre des syndicats du crime en guerre dans la ville de Naples, où les fusillades sont chaotiques et désordonnées, il n’y a aucune de ces plaisanteries mémorables qui sautent des pages d’un scénario de film – et, le plus important, il n’y a pas de héros. Personne, même de loin sympathique. Juste des degrés différents de sale et de mal.

J’ai vu les deux premières saisons de la série et j’attends depuis longtemps l’annonce des saisons supplémentaires aux États-Unis. Heureusement, HBO Max est venu à la rescousse et a annoncé que le moment était presque proche.

Le service a récemment annoncé que HBO Max accueillera bientôt «toutes les saisons de la série policière italienne emblématique Gomorrah, basée sur le livre à succès de Roberto Saviano qui examine le récit du déclin de Naples sous le régime de la Camorra (syndicat du crime). Les saisons trois et quatre, suivies du spin-off du long métrage de la série The Immortal et enfin, de la cinquième saison très attendue de la série, seront vues par le public américain pour la première fois sur HBO Max. «

Les représentants de HBO Max m’ont confirmé cette semaine qu’ils n’avaient toujours pas de date exacte pour laquelle Gomorrhe atterrira sur le streamer, mais l’annonce récente suggère que ce sera quelque temps avant la fin de cette année. « Gomorrah, que le New York Times a récemment classé n ° 5 des 30 meilleures émissions internationales de la décennie, est centré à Naples et aux alentours, en Italie », poursuit l’annonce de HBO Max. «Le pouvoir, l’argent et le sang sont les valeurs auxquelles les habitants de la province de Naples et de Caserte sont confrontés chaque jour. Ils n’ont pratiquement pas le choix et sont contraints d’obéir aux règles de la mafia locale et seuls quelques chanceux peuvent même penser à mener une vie normale. Dans cette série, cinq histoires sont tissées ensemble dans ce scénario violent, se déroulant dans un monde cruel et ostensiblement inventé, mais profondément enraciné dans la réalité.

C’est certainement une série qui vaut la peine d’être mise sur votre liste de suivi une fois qu’elle arrive. En attendant, voici deux autres à considérer en attendant l’arrivée de Gomorrhe:

Téhéran

D’Apple: « Un nouveau thriller d’espionnage de l’écrivain Fauda Moshe Zonder qui raconte l’histoire passionnante d’un agent du Mossad qui se rend en secret pour une mission dangereuse à Téhéran qui la met, elle et tout le monde autour d’elle, en grand danger. »

Deutschland 89

De Sundance TV: «Quand le mur de Berlin« antifasciste »tombe le 9 novembre 1989, le superspy Martin Rauch doit faire face aux conséquences. La révolution pacifique a plongé son monde dans la tourmente. Face à un nouvel ordre mondial, nos héros doivent se réinventer. » Cette série, en passant, fait suite à deux autres séries portant le même nom, Deutschland 83 et Deutschland 86.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.