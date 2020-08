Mexico Music Fund lance un nouvel appel de bourses; ouvert à tous les niveaux du secteur

De la rédaction

Journal La Jornada

Vendredi 28 août 2020, p. 6

Music Mexico Covid-19 (MMC-19) renforce ses actions en faveur de cette industrie dans notre pays avec l’ouverture de l’appel à candidatures au Mexico Music Fund, qui consiste en des bourses pour les artistes et le personnel technique touchés par la pandémie.

De même, le 13 septembre, Ensemble nous retentirons, une activité programmée pour collecter des fonds aura lieu, à laquelle participeront différents artistes et personnalités de divers domaines, qui informeront et donneront des messages pour sensibiliser à la situation grave que traverse le secteur de la musique le territoire national.

Le MMC-19 est apparu en avril après avoir appris les annulations de concerts et de festivals en raison de la pandémie. Cette initiative a eu, dans un premier temps, avec Culture de l’Université de Guadalajara (UdeG), le Salon international de la musique pour les professionnels (Fimpro), l’Association mexicaine des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes (Amprofon), Relatable et Cassette. Une dizaine d’entreprises et d’organisations ont rejoint le projet.

Ces derniers jours, une conférence de presse virtuelle a été organisée avec la présence de différents cadres, fonctionnaires et personnels académiques pour détailler les plans et résumer ce qui a été fait.

Ils recevront 2000 candidatures

Francisco Arriagada, PDG et co-fondateur de Caste Agricultura Digital, a donné les détails sur la procédure à suivre pour les boursiers et les candidatures à l’appel du Mexico Music Fund: les inscriptions ont ouvert le 25 août et se clôtureront automatiquement à l’arrivée à 2 mille demandes.

«Nous attribuons les fonds et les candidatures aux musiciens et au personnel technique mexicains ou étrangers, mais résidant officiellement dans le pays.

«L’information complète se trouve sur le site Internet de Música México Covid-19, où l’appel et le formulaire sont publiés. Il est très important de remplir ce dernier avec toutes les informations demandées; toutes les demandes seront examinées dans l’ordre dans lequel elles arrivent; Ils seront revus par deux comités: un consultatif et un comité d’évaluation, composé de tous les alliés de cette initiative qui valideront le choix des bénéficiaires. Ceux qui ne remplissent pas les conditions seront disqualifiés.

Les résultats seront publiés dans un délai maximum de six semaines et seront publiés sur le site Web de la MMC-19. Les bénéficiaires recevront un soutien financier ponctuel sous forme de dépôt bancaire.

Des invités au panel, Octavio Padilla, directeur de l’Agence artistique de SeiTrak, a commencé, qui a souligné l’enregistrement de Resistiré México, une chanson de solidarité avec la reconversion hospitalière du Centre Banamex.

Ils exhortent l’unité à sortir plus forte

Pour sa part, Igor Lozada, coordinateur général de la vulgarisation et de la diffusion culturelle de l’UdeG, a évoqué les efforts de cette maison d’études, dirigée, sur la base de la cartographie réalisée conjointement avec Fimpro, aux musiciens de tous niveaux » roadies, ingénieurs, gestionnaires; en ce moment, en pensant à une réactivation économique et sociale, nous appelons à créer une unité pour en sortir plus forte ».

Guillermo González King, directeur d’Amprofon, a remercié ceux qui ont contribué à faire connaître cette initiative et a exhorté les gens à se joindre à la cause. Víctor González, président d’Universal Music, a réitéré le soutien de son entreprise à ce mouvement.

Dans son discours, César Avilés, au nom de Raúl Padilla López, a souligné, à travers des statistiques, l’importance de l’industrie musicale.

Pendant ce temps, Roberto López, président de Sony Music, a parlé des processus de don et de stimulation pour cette industrie; De plus, il a souligné la contribution de Spotify.

Sergio Arbelaez, directeur de Fimpro, a ajouté que Spotify était fondamental pour MMC-19, en lançant un fonds de secours, doublant les dons obtenus.

Ana Rodríguez, directrice de Relatable, a rendu compte d’une enquête visant à mesurer l’impact économique sur l’industrie.

Tomás Rodríguez, PDG de Warner Music, a clôturé la conférence. Il a reconnu le soutien reçu et l’unité, tant des maisons de disques, des promoteurs, des institutions, des artistes et du grand public.

Les autres invités étaient Río Roma et Carla Morrison, qui ont exhorté le public à faire un don pour augmenter le fonds de secours.