2020 nous a donné un grand flash de lumière au milieu de toute l’obscurité (trop bonne) qui a également apporté au cours des huit derniers mois de l’année. Et est-ce que Sa Majesté Mi Banda el Mexicano de Casimiro, a publié une nouvelle version de son tube « Ramito de Violetas », qui a été et continuera d’être chantée par tous les Mexicains jusqu’à la fin des temps.

Cette chanson – qui pendant la quarantaine a réussi à unir les Mexicains plus que « Cielito lindo » ou le concours Netflix pour voir qui si le tlayuda était le meilleur plat d’Amérique latine – a été rétabli par le groupe après 27 ans, Eh bien, comme vous vous en souvenez peut-être, la version que nous connaissions tous est sortie en 1993. Et oui, elle a provoqué un certain nombre d’opinions contradictoires (la plupart positives).

Il a été enregistré à Mazatlán, Sinaloa

Dans ce nouveau clip vidéo, Le groupe commandé par Casimiro Zamudio s’est rendu dans son Mazatlán natal, Sinaloa, et devant une petite plage, ils ont exécuté cette étape importante.. Bien sûr, ici on peut apprécier un Casimiro avec des canitas (comme la plupart de ses compagnons) et aussi, un rythme musical un peu différent de celui que l’on connaît depuis des années.

D’un autre côté, Le clip vidéo de «Ramito de Violetas» nous montre également quelques moments en direct que Mi Banda el Mexicano avait avant la quarantaineEh bien, nous pouvons voir de grandes foules de gens danser ou se rassembler pour profiter du groupe que beaucoup d’entre nous ont en fait pu voir à Puebla en 2018, l’année où ils ont été l’un des artistes vedettes du festival Catrina.

Voici la vidéo:

Voir sur YouTube

« Ramito de Violetas » est toujours l’une des meilleures choses à propos de la quarantaine

Bien que cette chanson soit connue de tous, Nul doute que ce « Ramito de Violetas » 2020 est devenu un hymne qui a réuni de nombreux Mexicains début mars, lorsque la quarantaine des coronavirus a commencé dans le pays et nous a forcés à être enfermés chez nous. Imiter ce qui se faisait en Italie à l’époque, pour ne pas laisser les esprits se faner.

Comme vous vous en souvenez, une campagne virale sur les réseaux sociaux a invité plusieurs compatriotes à monter sur leurs toits et, équipés de cornes voire de stroboscopes à la main, ils ont commencé à jouer cette chanson initialement composée par l’auteur-compositeur-interprète espagnol. Cecilia, en 1974. Sans aucun doute, cela et la chanson racontée par des mèmes, nous prouvent que « Ramitos de Violetas » fera toujours partie de notre identité. Ne crois pas?