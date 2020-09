Juan Ibarra

Journal La Jornada

Mercredi 2 septembre 2020, p. 8

Avec quelques changements dus à la pandémie, parmi lesquels des réductions financières et de personnel, le Festival international du film avec une perspective de genre atteint sa neuvième édition cette année sur le thème du genre et de l’enfermement.

Nous avons commencé l’année avec des plans totalement différents de ceux qui sont actuellement mis en œuvre, et pourtant nous reconnaissons l’importance et l’impact du cinéma, encore plus du point de vue du genre et des droits humains, a expliqué Victoria Cabrera, directrice de MICGender.

Dans le cadre de ces ajustements, le spectacle se déroulera en personne, mais surtout il se déroulera virtuellement. Une bonne partie de MICGender sera projetée gratuitement sur la plateforme Filmin Latino de l’Institut mexicain de la cinématographie (Imcine).

Les écoféminismes, les enfermements et l’isolement, les droits sexuels et reproductifs, l’enfance et les droits de l’homme, le genre et l’enfermement, sont quelques-unes des 13 sections dans lesquelles les films qui composent l’échantillon ont été organisés. En Filmin Latino, deux jours seront consacrés à chacun des thèmes, puis il sera remplacé par le suivant.

Malgré les ajustements apportés par la crise sanitaire, les organisateurs de la rencontre se disent heureux d’avoir une édition capable d’atteindre tous les coins de la République mexicaine.

Pour le public sans accès à Internet, il sera possible d’accéder à la projection du film via la télévision publique. Le canal 14 en signal ouvert transmettra une partie de la programmation. En personne, les films peuvent être vus à la Cinémathèque nationale de Mexico.

De même, pour la cinquième année, MICGender atteindra quatre villes de l’État de Guerrero, en se concentrant sur les municipalités où l’alerte genre est la plus préoccupante. Les fonctions y seront gratuites.

Parfois (le cinéma) consiste à ouvrir une fenêtre pour explorer des thèmes qui sont dans leur vie quotidienne, qui déclenchent les réflexions des films, a expliqué Cabrera.

Cette année, le rendez-vous cinéma consacrera une rétrospective à la cinéaste argentine Albertina Carri. Pour deux dollars, le public pourra accéder à plus d’une dizaine de bandes sur la plateforme mowies.com.

Le réalisateur, dont le travail se distingue par le portrait de la violence institutionnelle et politique de notre continent, proposera également une master class qui sera annoncée début septembre. La conférence se fera via la page Facebook de MICGender.

Il aura lieu du 10 septembre au 25 octobre. Les activités peuvent être consultées sur la page micgenero.com