Michael B.Jordan a partagé un hommage émouvant à Chadwick Boseman, décédé vendredi dernier (28 août) après avoir reçu un diagnostic de cancer du côlon en 2016.

Jordan a joué aux côtés de Boseman dans Black Panther en 2018, mais était également un ami proche hors écran.

“Une des dernières fois où nous avons parlé, vous avez dit que nous étions liés pour toujours, et maintenant la vérité à ce sujet signifie plus que jamais pour moi”, a déclaré Jordan dans le message émouvant.

«Tout ce que vous avez donné au monde… les légendes et les héros que vous nous avez montrés… vivra éternellement. Mais ce qui fait le plus mal, c’est que je comprends maintenant à quel point vous êtes une légende et un héros». Jordan a continué. “Pendant tout ce temps, vous n’avez jamais perdu de vue ce que vous aimiez le plus. Vous vous souciez de votre famille, de vos amis, de votre métier, de votre esprit. Vous vous souciez des enfants, de la communauté, de notre culture et de l’humanité. Vous vous souciez de moi.”

“Je suis plus que jamais conscient que le temps presse avec les gens que nous aimons et admirons”, a conclu Jordan. “Votre honnêteté, votre générosité, votre sens de l’humour et des cadeaux incroyables me manqueront. Je vais manquer le cadeau de partager de l’espace avec vous dans des scènes. Je consacre le reste de mes jours à vivre comme vous l’avez fait . Avec grâce, courage et aucun regret. “Est-ce votre roi !?” Oui. Il. Est! Reposez-vous dans le pouvoir Brother. “

Boseman n’a jamais parlé publiquement de son diagnostic de cancer.