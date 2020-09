Le cinéaste et réalisateur Michael Chapman, connu pour son travail sur «Taxi Driver», «Raging Bull» et «The Last Waltz» de Martin Scorsese, est décédé dimanche. Il avait 84 ans.

La page Facebook de son épouse, scénariste et réalisatrice Amy Holden Jones a confirmé la nouvelle de sa mort en écrivant: «Michael Chapman ASC, l’amour de toute ma vie d’adulte, est passé. Jusqu’à ce que nous nous revoyions.

Il a été nominé pour deux Oscars de la meilleure photographie, pour «Raging Bull» – avec sa photographie en noir et blanc distinctive – et «The Fugitive».

Chapman a commencé sa carrière cinématographique en tant que caméraman, travaillant sur des projets tels que «The Landlord» de Hal Ashby, «The Godfather» et «Jaws». Il a cité son mentor, Gordon Willis, le réalisateur de «The Last Detail» d’Ashby, le directeur de la photographie français Raoul Coutard et Scorsese, avec lesquels il a collaboré à plusieurs reprises, comme des personnes qui l’ont grandement influencé.

Ses films ultérieurs en tant que directeur de la photographie ou directeur de la photographie incluaient «Dead Men Don’t Wear Plaid», «Space Jam», «The Lost Boys» et «Ghostbusters II».

Le directeur de la photographie est né le 21 novembre 1935 à New York. Chapman est entré dans le cinéma par l’intermédiaire de son beau-père, le cinéaste franco-américain nominé aux Oscars Joe Brun, qui ne voulait pas qu’il travaille comme freineur de fret. Il a reçu le prix pour l’ensemble de ses réalisations de l’American Society of Cinematographers, dont il était membre depuis 1995, en 2004 et du Camerimage International Film Festival en 2016.

La splendeur visuelle peut être «une terrible erreur», a-t-il déclaré à Variety à l’occasion de l’honneur de Camerimage. “Cela ne devrait pas être beau – cela devrait être approprié.”

Il s’est également aventuré dans la réalisation dans les années 1980 avec «Clan of the Cave Bear» et «All the Right Moves», avec un jeune Tom Cruise.

Chapman a pris sa retraite après avoir tourné son dernier film «The Bridge to Terabithia».

Il laisse dans le deuil Jones et son fils Andrew Chapman.