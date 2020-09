Ce samedi 12 août, clôture la 77e édition du Festival international du film de Venise, qui pourrait s’ouvrir avec la saison des récompenses dans le monde entier. Depuis quelques mois, dans l’incertitude due à la crise sanitaire, les organisateurs de la Mostra ont annoncé qu’il s’agirait d’une édition hybride, mais aussi diversifiée avec la présence de deux Mexicains: Michel Franco avec Nuevo Orden et Yulene Olaizola avec Tragic Jungle.

Et maintenant, Le jury dirigé par Cate Blanchett, a annoncé les lauréats des productions inscrites au concours principal. Ici nous vous laissons la liste complète des gagnants de ce 2020, dans lequel il se démarque la présence du cinéaste mexicain Michel Franco avec Nuevo Orden.

Gagnants du Festival du Film de Venise 2020

Lion d’or: Nomadland par Chloé Zhao

Grand Prix du Jury: Nouvelle Commande de Michel Franco

Lion d’argent du meilleur réalisateur: Kiyoshi Kurosawa pour Wife of a Spy

Meilleure actrice: Vanessa Kirby pour Pieces of a Woman

Meilleur acteur: Pierfrancesco Favino pour Padrenostro

Meilleur scénario: The Disciple de Chaitanya Tamhane

Prix ​​spécial du jury: Chers camarades par Andrei Konchalovsky

Prix ​​Marcello Mastroianni du meilleur nouvel acteur: Rouhollah Zamani pour Sun Children

Le Mexique remporte un Lion d’argent avec Michel Franco

C’était la première fois que Michel Franco était réalisateur en compétition à la Mostra de Venise. En 2015, il est arrivé en tant que coproducteur de From There, qui a remporté le Lion d’or. Cependant, et il est juste de dire, il est une vieille connaissance des soirées cinématographiques internationales telles que Cannes, peut-être l’espace où il a généré le plus de conversations avec des films tels que Après Lucia.

Lors de votre première fois à Venise, Il a remporté le deuxième prix le plus important du Festival, le Grand Prix du Jury où il a reçu un Lion d’Argent. Franco est arrivé à Venise avec Nuevo Orden, son dernier long métrage mettant en vedette Mónica del Carmen, Diego Boneta, Darío Yazbek, Lisa Owen, Naian González, Gustavo Sánchez et de plus.

Le vendredi 11 septembre, Michel Franco a remporté le Leoncino de Oro ou le Prix du Jury Jeunesse dans ce même festival.

Nomadland, candidat aux Oscars 2021

La surprise (ou peut-être pas si surprise) de Venise 2020, c’est le film Nomadland de Chloé Zhao, connue pour son film The Rider et que cette année elle est revenue avec un drame avec Frances McDormand. Dès sa première projection, il est devenu l’un des favoris du festival, mais aussi l’un des films les plus populaires aux Oscars en 2021.

Zhao est également connu pour être le réalisateur en charge du prochain film MCU, Eternals., et auquel participeront Salma Hayek, Angelina Jolie et une distribution assez diversifiée. Eternals n’a pas de date de sortie, mais est prévu entre le milieu et le second semestre de l’année prochaine.

