Michael Rooker dit qu’il a gagné une « guerre » avec COVID-19.

L’acteur Michael Rooker, qui joue Yondu Udonta dans les deux films Gardiens de la Galaxie, dit qu’il a été dans une « bataille épique » avec COVID-19. Rooker a informé les fans de sa situation avec un long message sur Facebook.

Alberto E. Rodriguez / .

«Si vous n’avez pas compris maintenant pourquoi je me suis isolé dans mon Airstream génial fou, laissez-moi vous aider en disant que je me suis battu contre COVID-19. Et je dois faites-vous savoir que cela a été toute une bataille. Et comme dans toute guerre, TOUT est juste. Et au milieu de cette bataille épique, je suis arrivé à la conclusion qu’il n’y a pas grand-chose que l’on puisse faites à l’extérieur, pour combattre le COVID-19 une fois qu’il est entré dans votre corps. «

Rooker est également connu pour avoir incarné Merle Dixon dans The Walking Dead d’AMC. Rooker poursuit en disant qu’il a essayé de combattre le virus avec une assistance médicale minimale.

«Pour moi, j’ai pris la décision de ne pas prendre de médicaments, de vitamines ou de suppléments supplémentaires. J’avais le sentiment que si mon système immunitaire n’était pas déjà préparé pour cette bataille, charger avec tout ce supplément ne me ferait que des dommages comme le feraient les reins et le foie ont été gravement stressés … Dans le processus de lutte contre le COVID-19, je pouvais ressentir et voir les résultats de ces batailles quotidiennes, par ce que je ressentais et ressemblais le lendemain. Je me sentais soit comme de la merde, soit plutôt bien , semi-humain en fait. Donc, juste pour que vous sachiez que le résultat final de toutes ces batailles quotidiennes est terminé. Mon corps a gagné la GUERRE! COVID a mené un très bon combat … mais en fin de compte, il a fini par se faire assommer! acheter mon système immunitaire.

1, 2, coup de poing à la tête, 2 coups de corps et une combinaison crochet gauche coupe supérieure droite. «

Eh bien, le jour est là ce jour … 04 le mois de 09 l’année de notre Seigneur 2020 ….. De grandes nouvelles sont apparues ce jour-là …. Publié par Michael Rooker le vendredi 4 septembre 2020

