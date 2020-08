Dans une toute nouvelle interview avec Metal Express Radio, STRYPER chanteur Michael Sweet a parlé du fait que le streaming est la principale méthode de consommation de musique pour de nombreuses personnes dans le monde. En particulier, une étude récente de Deezer ont constaté que plus de 50% des gens écoutent moins d’albums qu’il y a cinq ou 10 ans, les auditeurs ayant plus de choix sur la manière d’écouter un mélange de musique de différents artistes.

« Je ne suis pas fan de [services like] Spotify, » Doux dit (voir la vidéo ci-dessous). « Je ne connais personne à Spotify, n’importe qui sur le plateau. Ce n’est pas pour leur manquer de respect ou pour dire quelque chose de méchant à propos de leur entreprise, mais je ne suis tout simplement pas fan. Et pour de nombreuses raisons. Et je ne suis pas fan de [individual song] téléchargements.

« Ce que je déteste, c’est que c’est décourageant de passer trois mois de votre vie à travailler si dur sur un album, et que vous le sortez, et puis ça continue iTunes et les gens téléchargent trois chansons, » Michael expliqué. «Et vous pouvez littéralement voir quelles chansons ont été le plus téléchargées et quelles chansons ont été téléchargées le moins.

« L’album est l’œuvre d’art et l’œuvre d’art – pas les chansons individuellement ou seules. Nous voulons donc que les gens écoutent l’album en entier. C’est comme lire un livre – il suffit de prendre deux chapitres et de laisser les 49 autres. Ou regarder un film – il suffit de regarder 15 minutes de celui-ci, les meilleures scènes, et ensuite vous quittez le reste. C’est ce qui s’est passé avec les albums, et cela me brise le cœur. C’est malheureux. Et la même chose se passe sur Spotify – les gens ne prendront que des chansons particulières et les mettront là-dedans sur leur playlist. Et puis vous ajoutez le revers de la médaille à cela, à savoir que les artistes, les groupes, les personnes qui écrivent les chansons et les réalisent ne sont pas payés correctement grâce au format de streaming. «

Plus tôt ce mois-ci, Doux a eu un problème avec Spotify PDG Daniel Ekla suggestion de l’artiste selon laquelle les artistes doivent être plus prolifiques à l’ère du streaming Perspectives soniques qu’il ne pouvait pas attendre « jusqu’au jour où Spotify n’est plus. »Il a ajouté:« J’adorerais voir ce jour-là. J’adorerais que la musique en streaming soit supprimée et qu’elle revienne à une sorte de copie papier, qu’il s’agisse de vinyle ou de CD. Parce que c’est la manière juste de faire les choses. C’est alors que l’artiste qui travaille si dur pour créer la musique est correctement rémunéré. «

Le mois dernier, Spotify a annoncé ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de cette année, indiquant 1,9 milliard d’euros (2,2 milliards de dollars) de revenus, en hausse de 13% d’une année sur l’autre. Sur 1,9 milliard d’euros, 131 millions d’euros (154 millions de dollars) provenaient de la publicité tandis que le reste provenait des abonnements. Malgré l’augmentation des revenus, Spotifytoutefois, a enregistré une perte importante de 356 millions d’euros (419 millions de dollars) au cours du trimestre. Au dernier trimestre, Spotify atteint un sommet de 299 millions d’utilisateurs actifs par mois, dont 138 millions d’abonnés payants via Spotifyle niveau premium de.

STRYPERle nouvel album de, « Même le diable croit », sortira le 4 septembre via Frontiers Music Srl.

