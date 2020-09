▲ Le réalisateur à son arrivée à la première de son film qui, assure-t-il, met le doigt sur la plaie.

.

Journal La Jornada

Vendredi 11 septembre 2020, p. 5

Venise. Le réalisateur mexicain Michel Franco pointe du doigt le Lion d’or du Festival international du film de Venise, La Mostra, avec un film impitoyable qui raconte les inégalités et les conflits politiques et sociaux de son pays pour avertir qu’un nouvel ordre, composé d’extrémismes, est pour s’imposer au monde.

Avec le titre New Order, le film est une métaphore du Mexique et du monde moderne, en proie aux différences sociales, au racisme, aux riches et aux pauvres.

Avec des scènes choquantes et brutales, entre agressions, viols, exécutions, torture, chantage et corruption, le film commence par la somptueuse fête du mariage d’un couple de la haute société de Mexico, entre invités, cadeaux, serveurs et employés de maison qui ils s’adressent aux invités.

L’assaut d’une légion de désespérés qui massacrent les invités, est aussi le début d’une insurrection dans les rues qui se termine par un violent coup d’État militaire.

Nous méritons cette bonne frayeur, dit dans une interview Franco, 41 ans, un représentant de la nouvelle génération de cinéastes mexicains, récompensé à plusieurs reprises à Cannes, mais pour la première fois en compétition à Venise avec le seul film en espagnol sélectionné parmi les 18 en compétition.

Après des titres comme After Lucía, Chronic et Las hijas de Abril, le cinéaste dépeint dans Nuevo Orden une société au bord de l’explosion, violente, cynique, solidaire et même naïve.

Le film, avec des images féroces et sanglantes, des camions avec des cadavres et des tribunaux de torture, met en garde le spectateur sur le nouveau fascisme qui est sur le point de s’installer.

« C’est un film dystopique de dire: » n’allons pas là-bas « », a déclaré le Mexicain.

Tout le monde est à l’envers

Tout le monde est à l’envers, et au lieu de comprendre et de s’améliorer, je pense qu’ils vont à l’extrême, là où il n’y a pas d’empathie, et sans elle, il n’y a pas d’espoir, a-t-il souligné.

Franco, qui a conquis le public avec plus de films commerciaux, a réuni un casting de choix dans Nuevo Orden, qui comprend Naian González Norvind, Diego Boneta, Mónica del Carmen et Dario Yazbek Bernal, tous présents à Venise, malgré la pandémie.

La montée de l’extrémisme en Amérique latine comme en Europe, ainsi que le risque de nouveaux régimes militaires avec l’augmentation des différences sociales et le fossé entre riches et pauvres, blancs et autochtones, est abordé par le réalisateur avec un langage fort et excessif.

«Depuis que je suis enfant, j’ai été frappé de voir de la bulle, du côté privilégié, ce que j’ai toujours dit:« Un jour, cela va éclater », se souvient-il.

Se déroulant au Mexique, le film dépeint les rebelles aux visages peints aux couleurs du drapeau, vert, blanc et rouge, et les vainqueurs de l’insurrection sanglante comme des hommes corrompus et opaques, les dirigeants d’un nouvel ordre redouté.

Dans ce nouvel ordre, personne ne gagne, tout le monde est écrasé, a déclaré le réalisateur, qui raconte cette insurrection à travers les yeux d’une fille riche, sur le point de se marier, incarnée par Naian González Norvind.

Le film, qui a suscité de vives réactions après sa première apparition dans la presse, met le doigt sur la plaie, a admis Franco, qui a rappelé qu’au Mexique il y a 60 millions de pauvres qui, depuis des générations, voient qu’il n’y a pas d’issue.

C’est un avertissement, a insisté le responsable.

L’espoir n’est pas d’y arriver. Tout d’abord, il faut comprendre que le jour où ça explose, tout va se passer très vite. Le jour qui éclate ne sera pas progressif, a-t-il prévenu après avoir commenté le phénomène des gilets jaunes en France et les violences de la police contre les manifestants de Black Lives Matter.

Et je ne parle pas de trafic de drogue, a-t-il conclu.