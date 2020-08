Après quelques années passées avec le géant du sport par câble ESPN, la célèbre sportive Michelle Beadle s’est vu racheter son contrat à la fin de l’été 2019 et a tranquillement quitté l’entreprise. Maintenant, il semble que l’hôte de NBA Countdown salue également un autre aspect important de sa vie – elle a inscrit sa maison de luxe Encino pour 4,375 millions de dollars.

Il était une fois, admettre que vous viviez dans la vallée aurait suscité un regard de sympathie ou un incrédule: «Vraiment?! mais ces jours sont révolus depuis longtemps. Désormais, le quartier d’Encino à San Fernando Valley est incroyablement populaire et regorge d’influenceurs et de célébrités comme Nick Jonas, James Charles, Kelly Clarkson et Selena Gomez. Encino est connue pour ses domaines de la taille d’une célébrité, et le somptueux manoir de Beadles ne fait certainement pas exception. Son ancienne résidence comprend cinq chambres et sept salles de bain dans un vaste espace de 5876 pieds carrés.Elle a acheté la propriété pour 3,75 millions de dollars en 2016.Elle est donc prête à réaliser un profit considérable sur la vente si elle se vend à son prix demandé.

De la rue, la maison traditionnelle est une version californienne moderne du style de construction standard de Cape Cod, entièrement revêtue de clins blancs glacés et de garnitures d’accent noir. Mais la maison n’a pas qu’un seul pignon, mais un total énorme de cinq toits à pignon ornementaux pour le summum de la conception de la côte Est et de la côte ouest.

Contrairement à certaines maisons où l’extérieur traditionnel de la propriété cache des choix de design d’intérieur plutôt bizarres et / ou maximalistes, l’intérieur de la propriété de Beadles n’offre aucune surprise; Des murs à caissons blanc pur, un éclairage encastré et un parquet en bois légèrement teinté sont présents partout. À droite de l’entrée principale se trouve un repaire formel mis en valeur par une cheminée rectangulaire encadrée par un manteau lambrissé du sol au plafond. Un lustre glamour de style bougie est suspendu au plafond tandis qu’une enseigne au néon déclare à juste titre «NAMASTE B-TCHES». Des appliques nautiques baignent la pièce d’une chaude lumière jaune.

Illuminée par quatre suspensions qui pendent au-dessus des deux îles de la pièce, la cuisine offre beaucoup d’espace de rangement et de comptoir et a même des coins d’affichage décoratifs au-dessus des armoires où de la porcelaine fine et d’autres boules peuvent être exposées. Les autres équipements comprennent un évier de style ferme pratique, des appareils ménagers de qualité, un robinet de remplissage de casserole au-dessus de la cuisinière et un grand refroidisseur à vin de la taille d’un réfrigérateur moyen.

De l’autre côté de la «grande salle» (selon la liste), se trouve la tanière familiale / centre de divertissement. Les étagères encastrées peintes en noir contrastent parfaitement avec les murs blancs, tandis que des poutres en bois décoratives tapissent le plafond. Idéalement, les portes en verre pliantes s’ouvrent sur la cour arrière et le patio enveloppant. Mais, si l’on voulait faire une grande partie de la soirée cinéma, ils pourraient emmener la fête au cinéma maison de la maison où six sièges surdimensionnés et moelleux sont assis devant un grand écran de cinéma.

A l’étage, la manse offre beaucoup d’espace de chambre pour les enfants, les invités ou le personnel; un petit mais confortable bureau à domicile se trouve à côté d’un vestiaire qui a été transformé par Beadle en une petite salle de gym à domicile. La suite principale est généreusement grande et se caractérise par un toit à pignon en pente et une grande zone de rayonnage intégrée. Les portes françaises qui ont été peintes en noir s’ouvrent sur le patio privé de la suite principale. La salle de bain principale, tout comme la chambre à coucher, est massive et dispose d’une grande baignoire, d’une douche à vapeur et d’éviers Jack et Jill avec des comptoirs en marbre et beaucoup d’espace pour les coudes. La suite dispose également de deux immenses dressings. L’un semble avoir été uniquement utilisé pour les chaussures (il y a suffisamment de pompes pour faire transpirer Carrie Bradshaw) et les accessoires, tandis que l’autre a été utilisé pour les vêtements.

La cour de style complexe est l’un des joyaux de la propriété. Une loggia couverte offre un endroit pour discuter et dîner en plein air lorsque le temps le permet. Il y a aussi une grande piscine d’eau salée rectangulaire, un gril, un foyer et de nombreuses grandes zones herbeuses pour se défouler avec Fido (ou des enfants humains). La cour comprend également un grand pool house qui a sa propre salle de bain et un système de climatisation. Il pourrait potentiellement être utilisé comme un endroit pour héberger des invités qui visitent pour un séjour prolongé, ou comme une belle-mère-suite.

La liste est détenue par Mark Goldsmith de Coldwell Banker Realty.