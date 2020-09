Au cours des deux dernières années deepfake Ils sont devenus si populaires et raffinés qu’il serait difficile pour la plupart des gens de distinguer une vraie vidéo d’une fausse, ce qui peut poser un problème de crédibilité lorsqu’il s’agit d’un événement intrigant, comme une élection. Pour cela Microsoft un d Authentificateur vidéo Microsoft, un logiciel qui aide à détecter fausses vidéos ou photos qui aurait pu être modifié par intelligence artificielle (IA).

Microsoft Video Authenticator qui peut analyser une photo ou une vidéo fixe pour fournir un pourcentage de probabilité, ou une cote de confiance, que le média a été falsifié artificiellement, qu’il s’agisse de vidéo, photo ou audio.

Il fonctionne en détectant la frontière de fusion profonde et les éléments subtils de décoloration ou d’échelle de gris qui peuvent ne pas être détectables par l’œil humain.

Video Authenticator a été créé via une base de données publique Face Forensic ++ et testé dans l’ensemble de données DeepFake Detection Challenge, deux modèles de premier plan pour la formation et le test des technologies de détection deepfake.

Cette technologie comporte deux composants. Le premier est un outil intégré à Microsoft Azure, qui permet à un producteur de contenu d’ajouter des hachages et des certificats à un élément de contenu, qui y vivent ensuite sous forme de métadonnées, où qu’ils se déplacent en ligne. Le second est un lecteur, qui peut exister en tant qu’extension de navigateur ou sous d’autres formes, qui vérifie les certificats et correspond aux hachages, pour faire savoir, avec un haut degré de précision, que le contenu est authentique et qu’il ne l’a pas modifié, ainsi que des détails sur qui l’a produit.

Le programme a été développé par Microsoft Research, en coordination avec l’équipe d’IA responsable de Microsoft et le comité de Microsoft sur l’IA, l’éthique et les effets en ingénierie et en recherche (AETHER) et a été promu par l’initiative Project Origine. C’est gratuit pour les utilisateurs du navigateur Microsoft Edge.