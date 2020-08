L’acteur Miguel Ángel Muñoz tourne actuellement le documentaire ‘100 jours avec le tata’, qui sera son premier emploi de réalisateur.

Depuis des années, l’acteur filme sa Tata. Je l’ai enregistrée et j’ai aimé partager ces moments avec elle. Ils se sont amusés à le faire. Avec le temps, ces enregistrements sont devenus un cadeau sous forme de film, un cadeau pour elle et uniquement pour elle. Un souhait des deux, encore une fois, réalisé. Maintenant, trois ans après ce tournage, ce documentaire est né.

Lorsque l’acteur Miguel Ángel Muñoz avait trois ans, ses parents ont dû se tourner vers leur Tata (Luisa Cantero) pour s’occuper de lui pendant qu’ils travaillaient. Trente-quatre ans plus tard, une situation exceptionnelle les a ramenés à la même situation mais à l’envers.

Au cours de ce voyage de vie qu’ils ont fait ensemble pendant tant d’années, ils ont exaucé de nombreux souhaits et partagé de nombreux moments, y compris passer plus de 100 jours ensemble en raison d’une pandémie mondiale, où Miguel Angel a beaucoup appris et a découvert à quel point ils se ressemblent. .

Ils se sont souvenus des moments les plus importants de leur vie ensemble, ils ont dansé, ri, pleuré … et ont même créé un programme quotidien sur Instagram appelé « CuarenTATA », qui a fait de Luisa un phénomène mondial. Il a même été rejoint par des acteurs, des chanteurs, des athlètes ou des humoristes pour déclarer leur amour pour Tata.

‘100 jours avec le tata’ il raconte aussi l’expérience la plus difficile après une coexistence si particulière, la séparation.

Selon les mots de l’acteur, « avoir passé 100 jours avec Tata a été une expérience unique, nouvelle pour nous deux et en même temps difficile à cause de la situation dans laquelle nous vivons dans le monde. Dans ce documentaire, je révèle un processus personnel très intime que je pense être en même temps il est commun à tous: la difficulté et la peur de la séparation définitive ».

Le documentaire, produit par Paciencia Films, est tourné à Madrid, Mérida, Trujillo et Santander. Son tournage se poursuivra encore quelques semaines.