De la rédaction

Journal La Jornada

Mardi 1 septembre 2020, p. 8

Hier, tous les réseaux sociaux de Miguel Bosé avaient disparu. Quelques heures plus tard et avant des informations dans divers médias concernant son prétendu retrait, l’artiste espagnol a précisé dans un communiqué qu’exceptionnellement et une fois pour toutes, il avait volontairement décidé de se désinscrire de ces plateformes pour des raisons personnelles.

Bosé, rappelle que la lettre de son représentant Seitrack ne considère pas que ces réseaux soient à l’heure actuelle pluriels et objectifs. Ils n’autorisent pas la libre expression et soumettent les utilisateurs à leurs critères et intérêts commerciaux et politiques. Ils exercent la censure et le contrôle des informations et du contenu. Les services proposés aux utilisateurs et les obligations auxquelles ils sont soumis ne sont pas équilibrés.

Dans la lettre, le chanteur ne considère pas qu’ils sont un support gratuit et adéquat dans lequel il vaut la peine de rester présent, du moins à l’heure actuelle. Il considère que dans de nombreux réseaux sociaux, les vrais utilisateurs sont mixtes, et avec tous le droit de s’exprimer avec respect et d’argumenter, avec des utilisateurs fictifs et des utilisateurs qui agissent dans l’intérêt de tiers, brisant le débat sain que sur toute question pourrait être fait.

Bosé, confirme qu’il n’a été expulsé d’aucun réseau social. Vous avez décidé de ne pas accepter les conditions qui les régissent et de cesser d’en appartenir.